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आलाकमान से मिलने से पहले हरीश रावत की भावुक पोस्ट, कांग्रेस के साथ 60 साल का रिश्ता और दिल्ली तलब का जिक्र

आलाकमान से मिलने से पहले हरीश रावत की भावुक पोस्ट ( FILE PHOTO-@harishrawatcmuk )

देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पार्टी के साथ अपने छह दशक लंबे रिश्ते को लेकर एक भावुक और राजनीतिक संदेश पोस्ट किया है. हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर किए अपने ताजा पोस्ट में कहा कि, इस 14 अक्टूबर को कांग्रेस के साथ उनके विधिवत संबंध यानी सदस्यता को 58 वर्ष पूरे हो जाएंगे. जबकि इससे दो साल पहले से ही वह कांग्रेस की युवा शाखा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे थे. ऐसे में हरीश रावत ने अपने कांग्रेस से जुड़ाव को करीब 60 साल पुराना बताते हुए कहा कि इन छह दशकों के दौरान उनसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी. लेकिन पार्टी ने कभी उनसे जवाब तलब नहीं किया.