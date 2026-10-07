आलाकमान से मिलने से पहले हरीश रावत की भावुक पोस्ट, कांग्रेस के साथ 60 साल का रिश्ता और दिल्ली तलब का जिक्र
दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप से मिलने से पहले हरीश रावत ने इमोशनल पोस्ट की. पोस्ट में 'सिपाही' से 6 दशक के रिश्ते को याद किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 3:35 PM IST
देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पार्टी के साथ अपने छह दशक लंबे रिश्ते को लेकर एक भावुक और राजनीतिक संदेश पोस्ट किया है. हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर किए अपने ताजा पोस्ट में कहा कि, इस 14 अक्टूबर को कांग्रेस के साथ उनके विधिवत संबंध यानी सदस्यता को 58 वर्ष पूरे हो जाएंगे. जबकि इससे दो साल पहले से ही वह कांग्रेस की युवा शाखा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे थे. ऐसे में हरीश रावत ने अपने कांग्रेस से जुड़ाव को करीब 60 साल पुराना बताते हुए कहा कि इन छह दशकों के दौरान उनसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी. लेकिन पार्टी ने कभी उनसे जवाब तलब नहीं किया.
आज कुछ गुदगुदी सी महसूस हो रही: हरीश रावत के इस पोस्ट का सबसे खास पहलू उनका वह अंदाज है जिसमें उन्होंने पार्टी की ओर से संभावित जवाब-तलब को लेकर किसी नाराजगी या बेचैनी के बजाय एक तरह के उल्लास का जिक्र किया है. हरीश रावत ने कहा, दिल्ली की ओर जाते हुए उनके मन में आज एक अजीब तरह के उल्लास का अहसास हो रहा है और कुछ गुदगुदी सी महसूस हो रही है. इसकी वजह उन्होंने समाचार सूत्रों से मिली वह जानकारी बताई, जिसके मुताबिक पार्टी की ओर से उनसे उनके कुछ एक्शन या राजनीतिक गतिविधियों को लेकर जवाब या स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है. यानी जिस कार्रवाई को सामान्य तौर पर किसी नेता के लिए असहज स्थिति माना जा सकता है, हरीश रावत उसे अपने लंबे राजनीतिक जीवन में एक अलग तरह के पड़ाव के रूप में देख रहे हैं.
इस 14 अक्टूबर को कांग्रेस के साथ मेरे विधिवत संबंध अर्थात सदस्यता को 58 वर्ष हो जाएंगे। मैं दो वर्ष पहले से ही कांग्रेस की युवा शाखा के कार्यक्रमों में भाग लेने लग गया था अर्थात मेरे संबंध इस अक्टूबर के महीने में कांग्रेस के साथ 60 साल के हो जाएंगे। इन 60 वर्षों में मैंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, मगर पार्टी ने कभी भी मुझसे जवाब-तलब नहीं किया। बहुत हुआ तो यूं ही पूछ लिया कि भई, क्या बात हो गई और हमने अपनी राजनीतिक शरारत का जो भी कारण बता दिया, पार्टी ने उसको अपने एक सिपाही का कथन मानकर स्वीकार किया। आज दिल्ली की ओर जाते हुए मेरे मन में एक अजीब से उल्लास का अहसास हो रहा है, कुछ गुदगुदी सी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे समाचार सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुझसे जवाब या मेरे कुछ ऐक्शंस के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मैंने जब इस विषय में पहले चर्चा सुनी तो मैंने स्वयं भी मिलने का समय मांग लिया, क्योंकि मैं खुद भी स्पष्टीकरण देने के लिए उत्सुक हूं, तो आज विधिवत जो एक कमी रह गई थी मेरे राजनीतिक जीवन में, वो पूरी हो रही है और मैं पार्टी के शीर्ष के सम्मुख अपनी बात रखूंगा। #60YearsWithCongress #HarishRawat #Congress #IndianNationalCongress #CongressFamily #Uttarakhand #PoliticalJourney #PublicLife— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 7, 2026
मैंने खुद मांगा मिलने का समय: हरीश रावत ने अपने पोस्ट में यह भी साफ किया कि, जब उन्होंने पार्टी में अपने खिलाफ जवाब तलब किए जाने की चर्चा सुनी तो उन्होंने खुद ही पार्टी नेतृत्व से मिलने का समय मांग लिया. उनका कहना है कि,
मैं स्वयं भी स्पष्टीकरण देने के लिए उत्सुक हूं. मैं पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात सीधे रखने के लिए तैयार हूं. इस पूरे घटनाक्रम को टकराव की स्थिति के बजाय संवाद के अवसर के तौर पर पेश कर रहा हूं. आज मेरे राजनीतिक जीवन में जो एक कमी रह गई थी वह भी पूरी हो रही है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखूंगा.
-हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड-
हरीश रावत का यह बयान ऐसे समय आया, जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के भीतर नेताओं की राजनीतिक गतिविधियां और उनके बयानों को लेकर लगातार चर्चा है.
एक सिपाही से अब जवाब तलब तक पहुंचा रिश्ता: हरीश रावत ने अपने पोस्ट में जिस तरह खुद को कांग्रेस का एक सिपाही बताते हुए पुराने दौर को याद किया और फिर मौजूदा स्थिति में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने की बात कही है, उससे उनके बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. खास बात यह है कि रावत ने जवाब-तलब को लेकर न तो सीधे तौर पर आपत्ति जताई और न ही पार्टी नेतृत्व पर कोई हमला बोला. इसके उलट उन्होंने इसे अपने राजनीतिक जीवन की एक कमी पूरी होने जैसा बताया.
अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व के साथ होने वाली इस मुलाकात में हरीश रावत अपने हालिया राजनीतिक बयानों और गतिविधियों को लेकर क्या सफाई देते हैं और कांग्रेस नेतृत्व की ओर से उनके पक्ष को किस तरह देखा जाता है.
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