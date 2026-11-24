हरीश रावत ने बीजेपी को चिढ़ाया, 'डेनिस' के साथ शेयर की फोटो, जानिए क्या कहा
Harish Rawat Dennis video: हरीश रावत ने डेनिस के साथ गेंठी खाने का वीडियो पोस्ट किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 5:59 PM IST
देहरादून: हरीश रावत विधानसभा चुनाव को लेकर बीते कुछ दिनों से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. वे लगातार बैठकों और रैलियों में हिस्सा में हिस्सा ले रहे हैं. इस दौरान हरीश रावत बीजेपी पर भी जमकर हमला कर रहे हैं. अब हरीश रावत ने घर पर आराम फरमाते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में हरीश रावत ने डेनिस का जिक्र कर बीजेपी को चिढ़ाया है.
दरअसल, हरीश रावत ने अपने मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में डेनिस नाम का एक शराब ब्रांड बाजार में उतारा था. जिस पर बीजेपी ने कई बार उन्हें जमकर घेरती रहती है. हरीश रावत की सरकार जाने के बाद भी प्रदेश में डेनिस बिकती रही. जिसे लेकर हरीश रावत लगातार बीजेपी पर तंज कसते रहते हैं. हरीश रावत का कहना है डेनिस आज भी बीजेपी राज में बिकती दिखती है. पूर्व सैनिकों की कैंटीन में भी बिक रही है. पहले की सरकार में डेनिस जहर थी, आज की डेनिस अमृत है. ऐसा हरीश रावत कह चुके हैं.
डेनिस के साथ हरीश रावत, शेयर किया वीडियो, बीजेपी को चिढ़ाया @harishrawatcmuk @BJP4UK @INCUttarakhand खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/EEf6hnGekV https://t.co/d2UKnjURs5— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 24, 2026
अब एक बार फिर से हरीश रावत ने डेनिस के जरिए बीजेपी को चिढ़ाने का काम किया. हरीश रावत ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है. जिसके कैप्सन में हरीश रावत ने लिखा आज डेनिस के साथ अपनी प्यारी गेठी का आनंद लिया.
हरीश रावत ने लिखा- जाड़ों के दिनों में गांव में बहुत गुनगुनी धूप मिलती है. चारों तरफ हरियाली व पहाड़ियां दिखती हैं. आगे बढ़कर देखो तो हिमालय के नज़र-दर्शन होते हैं. तो मुझे ख्याल आया कि क्यों न आज अपने गांव मोहनरी में सुबह की गुनगुनी धूप के बीच डेनिस के साथ अपनी प्यारी गेठी का आनंद ले लूं.
भाजपा के दोस्तों! यह देखो, मेरे हाथ में डेनिस का गिलास है. मैं गेठी के साथ डेनिस (चाय) का आनंद ले रहा हूं। तो आप भी इसी तरीके से गुनगुनी धूप में डेनिस नहीं तो हिलटॉप, माल्टा, काफल—क्या-क्या ब्रांड आपने बना दिए हैं, उनका आनंद लीजिए, मगर आनंद जरूर लीजिए.
पढे़ं- उस समय की डेनिस जहर थी, आज की अमृत है, हरीश रावत का BJP पर निशाना
पढे़ं- हरीश रावत-यशपाल आर्य माला खींचतान मामले पर सैलजा की प्रतिक्रिया, कहा मजाक को सीरियस मैटर बना दिया