ETV Bharat / state

हरीश रावत ने बीजेपी को चिढ़ाया, 'डेनिस' के साथ शेयर की फोटो, जानिए क्या कहा

डेनिस के साथ हरीश रावत ( फोटो सोर्स: हरीश रावत )

देहरादून: हरीश रावत विधानसभा चुनाव को लेकर बीते कुछ दिनों से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. वे लगातार बैठकों और रैलियों में हिस्सा में हिस्सा ले रहे हैं. इस दौरान हरीश रावत बीजेपी पर भी जमकर हमला कर रहे हैं. अब हरीश रावत ने घर पर आराम फरमाते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में हरीश रावत ने डेनिस का जिक्र कर बीजेपी को चिढ़ाया है.

दरअसल, हरीश रावत ने अपने मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में डेनिस नाम का एक शराब ब्रांड बाजार में उतारा था. जिस पर बीजेपी ने कई बार उन्हें जमकर घेरती रहती है. हरीश रावत की सरकार जाने के बाद भी प्रदेश में डेनिस बिकती रही. जिसे लेकर हरीश रावत लगातार बीजेपी पर तंज कसते रहते हैं. हरीश रावत का कहना है डेनिस आज भी बीजेपी राज में बिकती दिखती है. पूर्व सैनिकों की कैंटीन में भी बिक रही है. पहले की सरकार में डेनिस जहर थी, आज की डेनिस अमृत है. ऐसा हरीश रावत कह चुके हैं.