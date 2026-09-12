हरीश रावत ने कहा हर जांच के लिए तैयार, एक्शन को बताया मीडिया ट्रायल, बीजेपी को घेरा
ईडी रेड के बाद हरीश रावत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने बिना नाम लिये बीजेपी को घेरा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 12, 2026 at 5:17 PM IST
दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से चर्चाओं में हैं. ईडी ने हरीश रावत के पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर छापेमारी की. ये छापेमारी UKSSSC Exam केस मामले की गई. छापेमारी में चंदन सिंह जीना के आवास से करीब 32 लाख रुपए की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई. करीब 200.5 ग्राम सोने के सिक्के और चेन मिली है. इसके साथ ही 12 लग्जरी घड़ियां भी ईडी ने बरामद की. जिसके बाद हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन के सभी पदों से इस्तीफा देने का एलान किया.
इस बड़े घटनाक्रम के बाद आज हरीश रावत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें हरीश रावत ने ईडी रेड और चंदन सिंह जीना से जुड़े सवालों के जवाब दिये. हरीश रावत ने कहा-
जहाँ कहते हो, वहाँ मैं बैठ जाता हूँ।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 12, 2026
CBI, ED, Income Tax या जितनी भी जाँच करनी है—कर लो।
अब इनके पास तो कई कारीगर हैं। इनके पास ED, CBI आदि हैं, इनके पास वह भी हैं जो स्टिंग इत्यादि करते हैं। इनके पास तो कई तरह के हाथ और हथियार हैं। तो ये जितने हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते… pic.twitter.com/j3TYy2XCMF
जहां कहते हो, वहाँ मैं बैठ जाता हूँ, CBI, ED, Income Tax या जितनी भी जांच करनी है,कर लो
-हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत ने बिना बीजेपी का नाम लिये कहा-
अब इनके पास तो कई कारीगर हैं. इनके पास ED, CBI आदि हैं, इनके पास वह भी हैं जो स्टिंग इत्यादि करते हैं. इनके पास तो कई तरह के हाथ और हथियार हैं, तो ये जितने हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं.
-हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत ने कहा मेरी जितनी घोषित संपतियों के अलावा आपको जो जांच करनी हैं कर लीजिए. उन्होंने लगातार हो रही कार्रवाई की मीडिया ट्रायल बताया. कांग्रेस के दिग्गज नेता ने उत्तराखंड वासियों को संदेश दिया. उन्होंने कहा हरीश रावत ने भर्तियों के मामले में टेपरिंग का कोई भी साक्ष्य किसी के पास है तो वे उसे ईडी सीबीआई को दें. उन्होंने कहा मैनें कभी कोई गलत काम नहीं किया. हरीश रावत ने कहा एक बार में ही सब कुछ साफ हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा अभी जो मामला है वो चंदन सिंह जीना का है. चंदन सिंह जीना मुझने जुड़ा रहा है. इस कार्रवाई का इशारा और संदेश हरीश रावत से जुड़ा है.
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