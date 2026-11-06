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'जुम्मे की छुट्टी का दें प्रमाण, मैं छोड़ दूंगा राजनीति', अमित शाह को हरीश रावत का चैलेंज

हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अमित शाह के संबोधन पर प्रतिक्रिया दी. हरीश रावत ने कहा अमित शाह ने अपने संबोधन में मुझको संदर्भित कर कुछ झूठ बोले, मैं इसे झूठ इसलिए कह रहा हूं, केवल इसलिए नहीं कि जो आपने कहा उसमें कोई तथ्य नहीं है, बल्कि इसलिए भी कह रहा हूं कि जो आपकी बात सामने सुन रहे थे, उन लोगों ने भी आपके झूठ की ताली बजाकर समर्थन नहीं किया. इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपकी पार्टी के लोग भी यह मानकर चल रहे हैं बल्कि आपकी पार्टी के लोगों ने भी यह माना कि जो कुछ अमित शाह कह रहे हैं वह झूठ है और उसका जनमानस पर यही असर है.

आपने कहा सचिवालय कमीशन का अड्डा बन गया. आज तो बिल्कुल जो भी सचिवालय में जा रहा है, उसका काम सेवा-भाव से हो रहा है. आपके मंत्री भी सेवा-भाव से ही काम कर रहे हैं, इसीलिए एक मंत्री के पति ने कहा है कि उनके पास 210 करोड़ रुपए की संपत्ति है. स्वयं पति ने कहा कि जब मेरे पास आई थी तो उस समय केवल साड़ी और चप्पल इनके पास थे, बाकी कुछ नहीं, एक मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला हाईकोर्ट में आया. हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच बिठाने का आदेश कर दिया, जिसकी अनुमति आपकी सरकार नहीं दे रही है.

हरीश रावत ने कहा यदि घोटालों की चर्चा करने लगूंगा, तो भाजपा के तो हर कार्यालय में घोटाला है. मैं चुनौती देकर कह रहा हूं अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार, आप इनमें से एक घोटाले को सिद्ध कर दीजिए, कोई प्रमाण दे दीजिए, यहां तक कि जुम्मे की छुट्टी का भी आप प्रमाण दे दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और राज्य और देश के लोगों से माफ़ी मांगूंगा. आप एक भी कोई प्रमाण दें, बाकी रहा शराब, स्टिंग और स्टिंग, तो आपने और आपके लोगों ने करवाया है. सबको मालूम है कि कैलाश विजय वर्गीय जो आज मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनको यही काम सौंपा है. उनके सानिध्य में ही ये सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं. आप और आपकी सरकार स्टिंग-बाज़ रखते हैं.