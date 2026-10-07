बैकफुट पर आए हरीश रावत! कैंसिल की धन्यवाद यात्राएं, दिल्ली हुए रवाना
प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की हिदायत के बाद हरीश रावत को आखिरकार अपने कदम पीछे खींचने ही पड़े.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 8:15 PM IST
देहरादून: आखिरकार हरीश रावत को हाईकमान की हिदायत के बाद अपनी धन्यवाद यात्राएं कैंसिल करनी पड़ी. इसको लेकर हरीश रावत ने एक पोस्ट भी किया है. हरीश रावत ने कहा कि उन्हें 9 और धन्यवाद यात्राएं प्लान की थी, जिनके आयोजन के लिए लोगों को दायित्व सौंप दिया था, अब उन 9 यात्राओं को स्थगित करना पड़ रहा है.
हरीश रावत ने कहा कि धन्यवाद यात्राओं के कैंसिल होने से उनके समर्थकों और आयोजकों को जो कष्ट हुआ है, उसके लिए वो क्षमा चाहते हैं. हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके कार्यक्रम की तर्ज पर पार्टी भी कोई जनसंवाद का कार्यक्रम बनाए और मैं उससे जुड़ूं. अभी प्रतीक्षा करूंगा.
मैंने 9 और "धन्यवाद यात्राएं" प्लान की थी, जिनके आयोजन के लिए लोगों को दायित्व सौंप दिया था, अब उन 9 यात्राओं को स्थगित करने के कारण हमारे आयोजक साथियों और हमारे कार्यकर्ता साथियों को जो कष्ट पहुंचेगा उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे कार्यक्रम की तर्ज पर पार्टी भी कोई जनसंवाद का कार्यक्रम बनाए और मैं उससे जुड़ूं। अभी प्रतीक्षा करूंगा........!! #PublicDialogue #ThankYouYatra #Congress #Uttarakhand #JanSamvad #PublicConnect #Mission2027 #CongressForUttarakhand— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 7, 2026
प्रदेश प्रभारी ने जताई थी हरीश रावत के कार्यक्रमों पर आपत्ति: दरअसल, हरीश रावत बीमारी के चलते बीते काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे, लेकिन जैसे ही हरीश रावत स्वस्थ हुए तो उन्होंने उत्तराखंड लौट कर सक्रिय राजनीति में आने का मन बनाया. हरीश रावत ने हरिद्वार से धन्यवाद और संवाद यात्रा शुरू की.
इस दौरान हरीश रावत ने एक बयान भी दिया था कि यदि उन्हें मौका मिलेगा तो वो हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और यहां की जनता की सेवा करेंगे, ये उनकी आखिरी ईच्छा भी है. हरीश रावत के इन बयानों और कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने उन्हें चिट्टी लिखकर अपनी नाराजगी जताई.
Met with Uttarakhand Ex-CM Sh. Harish Rawat ji, to discuss on the ongoing campaigns in the election-going state. It was made clear that our campaigns will be taken forward jointly along with all Uttarakhand leaders, solely under the Congress banner under Hon’ble Sh. Mallikarjun @kharge ji and LOP Sh. @RahulGandhi ji’s leadership, with the singular aim of ensuring the party’s victory. Individual campaigns will not be tolerated by the party, and there must only be collective programs as planned by the party organisation. The party is confident that with the energy and hard work of the entire state unit, we will emerge victorious in Uttarakhand!— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 5, 2026
हरीश रावत को दी गई हिदायत: कुमारी सैलजा ने अपने चिट्टी ने साफ किया था कि हरीश रावत पार्टी से अलग कोई निजी कार्यक्रम न करें. साथ ही ऐसे बयान भी न दे, जो पार्टी को नुकसान पहुंचे, लेकिन कुमारी सैलजा की नाराजगी पर हरीश रावत पर कोई असर नहीं पड़ा. हरीश रावत ने इसके बाद भी अपनी धन्यवाद और संवाद यात्रा जारी रखी. इसके बाद ये मामला दिल्ली तक पहुंचा और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा.
इस 14 अक्टूबर को कांग्रेस के साथ मेरे विधिवत संबंध अर्थात सदस्यता को 58 वर्ष हो जाएंगे। मैं दो वर्ष पहले से ही कांग्रेस की युवा शाखा के कार्यक्रमों में भाग लेने लग गया था अर्थात मेरे संबंध इस अक्टूबर के महीने में कांग्रेस के साथ 60 साल के हो जाएंगे। इन 60 वर्षों में मैंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, मगर पार्टी ने कभी भी मुझसे जवाब-तलब नहीं किया। बहुत हुआ तो यूं ही पूछ लिया कि भई, क्या बात हो गई और हमने अपनी राजनीतिक शरारत का जो भी कारण बता दिया, पार्टी ने उसको अपने एक सिपाही का कथन मानकर स्वीकार किया। आज दिल्ली की ओर जाते हुए मेरे मन में एक अजीब से उल्लास का अहसास हो रहा है, कुछ गुदगुदी सी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे समाचार सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुझसे जवाब या मेरे कुछ ऐक्शंस के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मैंने जब इस विषय में पहले चर्चा सुनी तो मैंने स्वयं भी मिलने का समय मांग लिया, क्योंकि मैं खुद भी स्पष्टीकरण देने के लिए उत्सुक हूं, तो आज विधिवत जो एक कमी रह गई थी मेरे राजनीतिक जीवन में, वो पूरी हो रही है और मैं पार्टी के शीर्ष के सम्मुख अपनी बात रखूंगा। #60YearsWithCongress #HarishRawat #Congress #IndianNationalCongress #CongressFamily #Uttarakhand #PoliticalJourney #PublicLife— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 7, 2026
केसी वेणुगोपाल ने भी दी थी चेतावनी: इस दौरान केसी वेणुगोपाल से हरीश रावत से बात भी की और साफ किया कि उत्तराखंड में सभी नेताओं के साथ मिलकर कैंपन किया जाए, वो भी कांग्रेस के बैनर तले. इस कैंपेन का एकमात्र मकसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की जीत पक्की करना होना चाहिए. पार्टी अकेले कैंपेन बर्दाश्त नहीं करेगी. पार्टी संगठन के प्लान के मुताबिक ही मिलकर प्रोग्राम होने चाहिए. पार्टी को भरोसा है कि पूरी स्टेट यूनिट की एनर्जी और कड़ी मेहनत से कांग्रेस उत्तराखंड में जीत हासिल करेगी.
इस पूरे बवाल के बाद आज सात अक्टूबर हरीश रावत की दिल्ली में कुमार सैलाज से मिलना था, और उसके बाद आठ अक्टूबर को उनका केसी वेणुगोपाल से मिलने का कार्यक्रम था. हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं आ पाई है कि उनकी दिल्ली में कि नेताओं से मुलाकात हुई है.
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