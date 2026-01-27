ETV Bharat / state

यूसीसी सनातन धर्म पर हमला, सरकार पर हमलावर हुए हरीश रावत, जानिए और क्या कहा

देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हुए आज 27 जनवरी को एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर जहां धामी सरकार प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित यूसीसी के फायदे बता रही है तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रातव ने UCC को सनातन धर्म पर हमला बताया है. हरीश रावत ने दिल्ली में UCC पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

हरीश रावत ने UCC को सनातन धर्म पर हमला बताते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी इसके लिए अपनी कितनी भी तारीफ करें. बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से देहरादून में यूसीसी की पहली वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस मौके पर सीएम धामी ने भी अपना संबोधन किया.

सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा. एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को यूसीसी को देवभूमि की जनता को समर्पित किया गया था. यूसीसी ने राज्य में समानता और सामाजिक सद्भाव की नींव रखी है.

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य था, जिसने UCC लागू किया था. 26 जनवरी 2026 को उत्तराखंड सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद UCC अधिनियम 2024 में आवश्यक संशोधन करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (संशोधन) अध्यादेश 2026 लागू किया.