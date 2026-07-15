राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, हरीश रावत भी हुए एक्टिव, छात्रों से की अपील
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 15, 2026 at 1:55 PM IST
देहरादून: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं. उत्तराखंड के देहरादून में राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी बड़ी संख्या में छात्रों से संवाद करेंगे. छात्रों की गूंज नाम के इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्रों से राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है.
हरीश रावत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा उत्तराखंड के सभी युवाओं से आग्रह है कि इस अभियान से जुड़ने के लिए पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और श्री @RahulGandhi जी के साथ इस महत्वपूर्ण संवाद का हिस्सा बनें.
📢 छात्र बोलेंगे, भविष्य बदलेगा! ✊— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) July 15, 2026
✊ छात्रों की गूंज, बदलाव की शुरुआत। ✊🔥
17 जुलाई, देहरादून — आइए, छात्रों की आवाज़ को और बुलंद करें।#ChhatronKiGoonj #Dehradun #StudentsVoice #YouthPower #Education #Employment #Congress @INCIndia @RahulGandhi @kharge @priyankagandhi pic.twitter.com/ZH6Mu5X3lJ
इसके अलावा हरीश रावत ने एक और पोस्ट में लिखा कि आइए छात्रों के अधिकार, बेहतर शिक्षा और रोजगार की लड़ाई में अपनी आवाज़ बुलंद करें. 17 जुलाई को देहरादून आइए, छात्र आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.
तैयारी करो - पेपर लीक मिलेगा।— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) July 15, 2026
सवाल पूछो - देश विरोधी का दाग मिलेगा।
लाखों खर्च करो - न शिक्षा, न रोज़गार मिलेगा।
ये है आज की शिक्षा व्यवस्था, जहाँ न मेहनत का सम्मान है, न सपनों की सुरक्षा।
इसी व्यवस्था को बदलने के लिए शिक्षा revolution ज़रूरी है - देश के छात्रों की आवाज़ को… pic.twitter.com/EdOjkxgGHo
वहीं राहुल गांधी ने खुद भी इस क्रार्यक्रम को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान, ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. और सच यही है भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है, जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज़, तनाव और निराशा में धकेल रही है. इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफ़िया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है.
भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान - ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 13, 2026
और सच यही है - भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है।
जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें… pic.twitter.com/soeI7NNAEa
यहां दोषी vendors और अधिकारियों को मिलती है tender और तरक्की. और सजा किसे मिलती है? छात्रों को, जिन्हें टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है. मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री यह सब देख रहे हैं, पर उन्होंने चुप्पी चुनी है जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है, और मीडिया में? बस एक लंबा सन्नाटा.
अब बहुत हुआ - अब वक़्त है शिक्षा में Revolution का. 17 जुलाई, देहरादून में मेरे साथ आइए, ‘छात्रों की गूंज’ को और बुलंद करें.
दरअसल, उत्तराखंड में अगले साल 2027 में शुरुआत में चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता चुनाव मोड में आ गए हैं और जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं.
पढ़ें---