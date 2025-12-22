मुस्लिम तुष्टिकरण वाले AI वीडियो पर हरीश रावत की नई धमकी, बोले- BJP को स्थाई बेरोजगार बनाएंगे

ETV Bharat / state

देहरादून: कांग्रेस उत्तराखंड में धराली और वन्य जीवों के हमलों समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर मजबूती से जनाधार बनाने में लगी थी. ऐसा लग रहा था कि गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी राज्य में अपने चुनावी मीटर को ऊपर ले जाएगी. इस बीच हरक सिंह रावत के विवादास्पद बयान ने मुद्दे भटका दिए. फिर बीजेपी द्वारा हरीश रावत के AI वीडियो के माध्यम से कहीं न कहीं कांग्रेस के स्पीड पकड़ रहे अभियान पर ब्रेक लगा दिए गए. अपने एआई वीडियो पर हरीश रावत आग बबूला हैं. उनका कहना है कि वो बीजेपी को स्थाई रूप से बेरोजगार बना देंगे. इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि है कि वो कल मंगलवार को एफआईआर दर्ज करवाएंगे.

उत्तराखंड में भी बनने लगे एआई वीडियो: उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हालांकि 2027 में है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक संग्राम अभी से शुरू हो गया है. बयानों के तीर चल रहे हैं तो अब अत्याधुनिक इंटरनेट तकनीक AI का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है. अभी तक केंद्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे के शीर्ष नेताओं के AI वीडियो बनाकर चुहलबाजी कर रहे थे. अब AI वीडियो उत्तराखंड में भी बनने लगे हैं.

हरीश रावत के एआई वीडियो पर घमासान: उत्तराखंड बीजेपी ने जन सरोकार के मुद्दों पर कांग्रेस को तेजी से आगे बढ़ते देख पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए एक AI वीडियो जारी कर दिया. इस वीडियो से कांग्रेस में खलबली मच गई. खासकर पूर्व सीएम हरीश रावत इस वीडियो से बहुत डिस्टर्ब हो गए. उन्होंने बीजेपी से तत्काल इस वीडियो को डिलीट करने की मांग कर डाली. ऐसा नहीं करने पर आपराधिक एफआईआर दर्ज कराने और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 7 दिन तक धरना देना की धमकी भी दे डाली.

बीजेपी को एआई वीडियो डिलीट करने की हरीश रावत की धमकी: हालांकि इस बीच बीजेपी पर हरीश रावत की मुकदमा दर्ज कराने और उनके दफ्तर पर धरना देने की धमकी का कोई असर नहीं हुआ है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया से हरीश रावत का AI वीडियो डिलीट नहीं किया है. जो बीजेपी चाहती थी, वो लक्ष्य भी फिलहाल उन्होंने हासिल कर लिया. तेजी से आगे बढ़ रही कांग्रेस को ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर डैमेज कंट्रोल पर उतरना पड़ा. हरीश रावत अपने राजनीतिक करियर से सबसे आक्रामक अंदाज में हैं. उन्होंने बीजेपी पर बहुत कड़े शब्दों में प्रहार किया है. यहां तक कि उन्हें रावण के वंशज तक कह दिया है.

