मुस्लिम तुष्टिकरण वाले AI वीडियो पर हरीश रावत की नई धमकी, बोले- BJP को स्थाई बेरोजगार बनाएंगे
हरीश रावत ने AI वीडियो डिलीट नहीं करने पर कोर्ट जाने की धमकी और उत्तराखंड में न्याय यात्रा निकालने की चेतावनी भी दी है, कल FIR कराएंगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 22, 2025 at 12:13 PM IST
देहरादून: कांग्रेस उत्तराखंड में धराली और वन्य जीवों के हमलों समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर मजबूती से जनाधार बनाने में लगी थी. ऐसा लग रहा था कि गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी राज्य में अपने चुनावी मीटर को ऊपर ले जाएगी. इस बीच हरक सिंह रावत के विवादास्पद बयान ने मुद्दे भटका दिए. फिर बीजेपी द्वारा हरीश रावत के AI वीडियो के माध्यम से कहीं न कहीं कांग्रेस के स्पीड पकड़ रहे अभियान पर ब्रेक लगा दिए गए. अपने एआई वीडियो पर हरीश रावत आग बबूला हैं. उनका कहना है कि वो बीजेपी को स्थाई रूप से बेरोजगार बना देंगे. इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि है कि वो कल मंगलवार को एफआईआर दर्ज करवाएंगे.
उत्तराखंड में भी बनने लगे एआई वीडियो: उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हालांकि 2027 में है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक संग्राम अभी से शुरू हो गया है. बयानों के तीर चल रहे हैं तो अब अत्याधुनिक इंटरनेट तकनीक AI का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है. अभी तक केंद्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे के शीर्ष नेताओं के AI वीडियो बनाकर चुहलबाजी कर रहे थे. अब AI वीडियो उत्तराखंड में भी बनने लगे हैं.
सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े! वोटबैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी थी, पर अब और नहीं! भाजपा सरकार में एक-एक अवैध घुसपैठिए का हिसाब होगा और… pic.twitter.com/ue9wcIBhXh— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) December 18, 2025
हरीश रावत के एआई वीडियो पर घमासान: उत्तराखंड बीजेपी ने जन सरोकार के मुद्दों पर कांग्रेस को तेजी से आगे बढ़ते देख पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए एक AI वीडियो जारी कर दिया. इस वीडियो से कांग्रेस में खलबली मच गई. खासकर पूर्व सीएम हरीश रावत इस वीडियो से बहुत डिस्टर्ब हो गए. उन्होंने बीजेपी से तत्काल इस वीडियो को डिलीट करने की मांग कर डाली. ऐसा नहीं करने पर आपराधिक एफआईआर दर्ज कराने और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 7 दिन तक धरना देना की धमकी भी दे डाली.
टाइगर अभी ज़िंदा है......!!— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 21, 2025
मैं हूँ—इसका अर्थ है कि टाइगर ज़िंदा है।
वे जानते हैं कि हरीश रावत में आज भी इतनी शक्ति है कि वह भाजपा की लुटिया डुबो सकता है।
और यदि हवा में थोड़ा-सा भी परिवर्तन आया, तो आप देखिएगा हम 2027 में उत्तराखंड में भाजपा को बुरी तरह पराजित करेंगे।… pic.twitter.com/R2qyCimtxQ
बीजेपी को एआई वीडियो डिलीट करने की हरीश रावत की धमकी: हालांकि इस बीच बीजेपी पर हरीश रावत की मुकदमा दर्ज कराने और उनके दफ्तर पर धरना देने की धमकी का कोई असर नहीं हुआ है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया से हरीश रावत का AI वीडियो डिलीट नहीं किया है. जो बीजेपी चाहती थी, वो लक्ष्य भी फिलहाल उन्होंने हासिल कर लिया. तेजी से आगे बढ़ रही कांग्रेस को ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर डैमेज कंट्रोल पर उतरना पड़ा. हरीश रावत अपने राजनीतिक करियर से सबसे आक्रामक अंदाज में हैं. उन्होंने बीजेपी पर बहुत कड़े शब्दों में प्रहार किया है. यहां तक कि उन्हें रावण के वंशज तक कह दिया है.
एक बार फिर हरीश रावत ने कहा कि-
सारे भाजपा के लोग झूठे-लब्बार हैं।
झूठ की राजनीति, अब बर्दाश्त नहीं।
मैं उन्हें दिखाऊंगा कि बेरोजगारी किसकी होती है।
कांग्रेस तो टेंपरेरी बेरोजगार है और हम भाजपा को उत्तराखंड से स्थाई रूप से बेरोजगार बनाएंगे।
सब भाजपा के लोग झूठे हैं, लब्बार हैं। पहले ये झूठ गढ़ते हैं, फिर झूठ बोलते हैं।
मैंने तय किया है कि तीन-चार दिन का समय हम इनको दे रहे हैं और यदि उसके बाद भी उनके पेज से पोस्ट डिलीट नहीं होती है, तो हम पहले पुलिस के पास जाएंगे, फिर चुनाव आयोग के पास जाएंगे तथा उसके बाद उनके कार्यालय पर भी जाएंगे। और उसके बाद भी यदि भाजपा के लोग माफी नहीं मांगते हैं और अपने फेसबुक पेज से पोस्ट डिलीट नहीं करते हैं, तो फिर मैं माननीय कोर्ट भी जाऊंगा और राज्य भर में न्याय यात्रा भी निकालूंगा। -हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-
बीजेपी द्वारा बनाए गए हरीश रावत के AI वीडियो में क्या है? उत्तराखंड बीजेपी ने 18 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हरीश रावत का एक एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया. इसमें लिखा गया-
सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े! वोटबैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी थी, पर अब और नहीं! भाजपा सरकार में एक-एक अवैध घुसपैठिए का हिसाब होगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और डेमोग्राफी से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. -उत्तराखंड बीजेपी-
AI वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया गया है: इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत की एआई वीडियो और आवाज का प्रयोग किया गया है. एआई के माध्यम से बनाए गए हरीश रावत से कहलाया जा रहा है- मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि. फिर वीडियो में कुछ मुस्लिम लोग एक धार्मिक ढांचा बनाते दिखाए गए हैं. आगे 'वास्तविकता के साथ जागो' नाम से एक कैप्शन आता है. फिर एआई वीडियो में सीएम धामी की एंट्री होती है. उनके पीछे बुलडोजर चल रहा होता है. बैकग्राउंड से बुलडोजर-बुलडोजर का एंबिएंश आता है.
