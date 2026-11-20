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बागेश्वर में हरीश रावत और यशपाल आर्य का सियासी नाटक, माला पहनाने को करते रहे खींचतान, सैलजा ने पकड़ लिया सिर

माला पहनाने के लिए जोर आजमाइश ( Etv Bharat )

बागेश्वर: उत्तराखंड की राजनीति में कब क्या हो जाए, इसका अंदाज़ा लगाना हमेशा मुश्किल रहता है. शुक्रवार को बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मंच पर ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी. मौका था कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के बागेश्वर दौरे का, लेकिन सारी सुर्खियां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच ‘गेंदे की माला’ को लेकर हुई दिलचस्प खींचतान ने बटोर लीं. दोनों वरिष्ठ नेता एक-दूसरे को पहले माला पहनाने पर अड़े रहे और यह पूरा घटनाक्रम मंच पर बैठीं कुमारी सैलजा के ठीक सामने हुआ, जो माथे पर हाथ रखकर जोर-जोर से मुस्कुराती नजर आईं.

गेंदे की माला को लेकर कैसे चली खींचतान? चर्चा में आए वीडियो के मुताबिक, मंच पर पहले हरीश रावत हाथ में गेंदे की माला लेकर यशपाल आर्य को पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं. लेकिन यशपाल आर्य उन्हें रोकते हुए माला अपने हाथ में ले लेते हैं. इसके बाद वह हरीश रावत को माला पहनाने की कोशिश करते हैं, मगर हरीश रावत भी हाथ के इशारे से मना करते हुए पहले उन्हें माला पहनाने पर जोर देते हैं. कुछ सेकंड तक मंच पर दोनों दिग्गजों के बीच माला पहनाने को लेकर यह खींचतान चलती रही. आखिरकार यशपाल आर्य आगे बढ़कर हरीश रावत के गले में माला डाल देते हैं और इसके बाद हरीश रावत दूसरी माला उठाकर यशपाल आर्य को पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यशपाल आर्य तैयार नहीं होते हैं और हरीश रावत उनको माला नहीं पहना पाते हैं. इसके बाद हरीश रावत हाथ जोड़ लेते हैं.