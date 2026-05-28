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हरीश रावत का जिला विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप, बोले- जनता से की जा रही उगाही

हल्द्वानी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिला विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाया है. हरीश रावत का आरोप है कि प्राधिकरण जनता से उगाही का माध्यम बन गया है. हरीश रावत ने यह बयान हल्द्वानी में दिया था.

दरअसल, हरीश रावत हल्द्वानी के दौरे पर है. हल्द्वानी में उन्होंने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से सवालों के जवाब भी दिया. इस दौरान जब हरीश रावत ने राहुल गांधी के चार जून को प्रस्तावित दौरे के सवाल पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के दौरे को लेकर काफी उत्सुकता है. अल्मोड़ा में राहुल गांधी की आयोजित होने वाली रैली ऐतिहासिक साबित होगी.

हरीश रावत ने कहा कि हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने और देखने पहुंचेंगे. अल्मोड़ा के अलावा पौड़ी में होने वाले पूर्व सैनिक सम्मेलन को भी कांग्रेस ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है. वहीं उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण के हस्तक्षेप और कार्रवाई को लेकर भी हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला.