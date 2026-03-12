ETV Bharat / state

हरीश राणा के अंगों से लोगों को मिल सकता है जीवन, परिवार ने अंगदान करने का लिया निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत्यु की मंजूरी दी, 13 साल से बेड पर हैं हरीश राणा

हरीश राणा के पिता
हरीश राणा के पिता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 7:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले हरीश राणा 13 साल से बिस्तर पर हैं और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी थी. हरीश की मृत्यु के बाद उनके परिवार अंगदान करने का निर्णय ले चुका है.

हरीश के पिता अशोक राणा का कहना है कि उनके बेटे के जो अंग ठीक से कार्य कर रहे हैं वह दूसरों को दान करेंगे. अशोक राणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अंगदान करने का निर्णय लिया गया है. अंगदान करने के क्या कुछ नियम है, क्या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रह चुके व्यक्ति के मृत्यु के बाद अंगदान संभव हैं. इसी को जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है ?

हरीश राणा के अंगों से लोगों को मिल सकता है जीवन (ETV Bharat)

क्या होता है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट ?

परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट एक ऐसी गंभीर स्थिति को कहा जाता है जिसमें मरीज की आंखें खुली रह सकती हैं और वह जागता हुआ दिखाई देता है लेकिन उसे अपने आसपास की किसी भी चीज का एहसास नहीं हो पता है. ऐसी स्थिति में मरीज ना तो किसी को पहचान पता है और ना ही किसी बात का जवाब दे पता है. शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नहीं होती. इस स्थिति में शरीर के कुछ जरूरी काम जैसे की सांस लेना और दिल का धड़कना अपने आप चलते रहते हैं. आमतौर पर यह स्थिति तब होती है जब दिमाग को गंभीर चोट लग जाती है. ऐसे मरीज पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं.

परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में नहीं होता अंगदान

परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में अंगदान आमतौर पर नहीं किया जा सकता है. परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में मरीज के अंगदान करना संभव नहीं है. परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में मरीज का ब्रेन डेड नहीं होता है. अंगदान करने के लिए ब्रेन डेड होना आवश्यक है. ब्रेन डेड होने की स्थिति में ही डॉक्टर कानूनी और मेडिकल तौर पर अंग निकाल सकते हैं और जरूरतमंद मरीजों की जान बचा सकते हैं.

यशोदा मेडिसिटी के आपातकालीन एवं ट्रॉमा विभाग के निदेशक डॉ संदीप जैन के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है तो उसे स्थिति में व्यक्ति का हार्ट, गुर्दे, किडनी को लिवर आदि का अंगदान संभव है. यदि मरीज की मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु के पश्चात 6 से 8 घंटे के भीतर कॉर्निया को दूसरे मरीज में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है.

मस्तिष्क की मृत्यु क्या है ?

मस्तिष्क के सभी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और अब काम नहीं करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता है, लेकिन कृत्रिम सहायता प्रणाली द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखा जा सकता है. मस्तिष्क की मृत्यु का अनुभव करने वाले लोग भी ऊतक दान करते हैं. डॉक्टर के मुताबिक, हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्न्याशय आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों को केवल 'मस्तिष्क की मृत्यु' के मामले में ही दान किया जा सकता है. हालांकि कॉर्निया, हृदय वाल्व, त्वचा, हड्डियां आदि जैसे अन्य ऊतक केवल प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ही दान किए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. हरीश राणा के परिवार की आर्थिक मदद करने पहुंचे डीएम, हिमाचल के कांगड़ा से दिल्ली आया था परिवार
  2. गाजियाबाद की इस सोसाइटी में रहते हैं हरीश राणा, पड़ोसियों ने सुनाई पिता के 13 साल लंबे संघर्ष की कहानी
  3. बॉडी बिल्डर से इच्छा मृत्यु तक, कौन हैं हरीश राणा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की मंजूरी, पढ़िए कहानी
  4. सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत्यु की मंजूरी दी, 13 साल से बेड पर हैं हरीश राणा
  5. Explainer: गाजियाबाद में माता-पिता ने बेटे हरीश राणा के लिए मांगी इच्छा मृत्यु; जानिए आखिर क्या है ऐसी मजबूरी ?

TAGGED:

हरीश राणा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु
HARISH RANA 13 YEARS IN COMA
HARISH RANA CASE
हरीश राणा अंगदान
HARISH RANA ORGANS DONATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.