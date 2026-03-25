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हरीश राणा की अंतिम विदाई में हर आंख नम, हाथ जोड़ते नजर आए पिता, कांग्रेस नेता अजय राय ने बंधाई हिम्मत

कांग्रेस नेता अजय राय भी हरीश राणा को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे. उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया.

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हरीश राणा के अंतिम संस्कार के दौरान भावुक पिता हाथ जोड़ते नजर आए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 1:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट में हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया गया. पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, इस दौरान परिवारजन, शुभचिंतक और कई सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाओं के लोग मौजूद रहे.

दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट में आज माहौल बेहद गमगीन नजर आया, जब हरीश राणा को अंतिम विदाई दी गई. परिवारजन, रिश्तेदार और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. हर किसी की आंखें नम थीं और माहौल भावुकता से भरा हुआ था.

हरीश की अंतिम विदाई के भावुक क्षण (ETV BHARAT)

हिंदू रीति-रिवाजों के साथ-साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था की परंपराओं के अनुसार भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की गई, जहां शांति पाठ और आध्यात्मिक विधियों का विशेष रूप से पालन किया गया. इस दौरान हरीश के भाई फूट-फूट कर रोते नजर आए. बहन एक दम गमगीन दिखाईं दी. बहन-भाई ने हरीश को मुखाग्नि दी.

यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी हरीश को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे. उन्होंने कहा “कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है. इस दुख की घड़ी में हम हर संभव प्रयास और हर तरह की मदद के लिए तैयार है. उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया.

ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े राजेंद्र त्यागी ने बताया कि संस्था का इस परिवार से गहरा जुड़ाव रहा है. और हर मुश्किल समय में संस्था परिवार के साथ है. पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ हरीश राणा को अंतिम विदाई दी जा चुकी है. हर कोई उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है.

ब्रह्माकुमारी लवली ने कहा कि ये भावुक पल है, पिछले तेरह सालों से यह परिवार मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्ट झेल रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों के बावजूद परिवार ने धैर्य और विश्वास बनाए रखा,और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए खुद को संभाले रखा.

बता दें, दिल्ली एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के लिए भर्ती हरीश राणा का मंगलवार को निधन हो गया था. उन्हें 14 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था. 14 मार्च को भर्ती होने के बाद 16 मार्च से हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हुई थी. प्रक्रिया के पहले चरण में उनको ट्यूब के जरिए दिया जाने वाला खाना पहले बंद किया गया था, इसके बाद दूसरे चरण में पानी बंद किया गया था. तब से डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर रख रहे थे.

13 वर्षों से कोमा में रहे गाजियाबाद के युवक हरीश राणा एम्स के आईआरसीएच (इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल) के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया था. उल्लेखनीय है कि, 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए जीवन रक्षक प्रणाली बंद या हटाने की अनुमति दी थी और उसे पैलिएटिव केयर के लिए एम्स में भर्ती करने का निर्देश दिया था.

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