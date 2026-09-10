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यूपी के हरीश द्विवेदी का बढ़ा कद, बीजेपी ने दी राष्ट्रीय महासचिव को युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में भाजपा ने युवा सहित सात मोर्चा के प्रभारियों का एलान किया है.

HARISH DWIVEDI
यूपी के हरीश द्विवेदी का बीजेपी में बढ़ा कद. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 2:49 PM IST

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लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बनाया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मज़बूत साबित हों.

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है. ऐसे में भाजपा ने जिन सात मोर्चा के प्रभारियों का एलान किया है. उनमें से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से ताल्लुक रखने वाले हरीश द्विवेदी को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है.

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बीजेपी के कई नेताओं को बनाया गया प्रभारी. (ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी अब हरीश द्विवेदी की होगी. अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेतृत्व ने हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया.

हरीश द्विवेदी असम के प्रभारी बनाए गए थे, तो वहां पर हिमंता बिश्व सरमा फिर से मुख्यमंत्री बने. बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए पहले राष्ट्रीय महामंत्री और अब युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है.

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बीजेपी ने यूपी के हरीश द्विवेदी के कंधों पर दी युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी. (ईटीवी भारत)

प्रभारी मोर्चों की कार्यकारिणी-टीम तैयार करेंगे

ये सभी मोर्चों की कार्यकारिणी बनाने, प्रदेशों के प्रभारी तय करने और राज्यों में मोर्चे की टीम तैयार करने में मदद करेंगे. सभी मोर्चा प्रभारियों को संबंधित मोर्चा अध्यक्षों से बातचीत कर यह काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

किस राज्य से कौन प्रभारी

हरीश द्विवेदी: उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट से दो बार लोकसभा सांसद रहे. 2014 और 2019 में बस्ती से लोकसभा चुनाव न विजय हासिल की. भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं.
डी. पुरंदेश्वरी: आंध्र प्रदेश की वरिष्ठ BJP नेता, कांग्रेस में भी रह चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया है. लोकसभा की दो बार सदस्य रही हैं. आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं.
लाल सिंह आर्या: मध्य प्रदेश के गोहद से कई बार विधायक रहे. शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रह चुके हैं. भाजपा शेड्यूल कास्ट मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

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आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इन नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बनाया है. (ईटीवी भारत)
गजेंद्र सिंह पटेल: मध्य प्रदेश के खरगोन से लोकसभा सांसद हैं. 2019 और 2024 में खरगोन से लोकसभा चुनाव जीते हैं. पेशे से किसान हैं.सतीश पूनिया: राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. आमेर से विधायक रहे और राजस्थान विधानसभा में डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे. संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका रही है. संजय भाटिया: हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए. BJP हरियाणा के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं. 2026 में हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए थे.

बैजयंत पांडा: ओडिशा के केंद्रापाड़ा से लोकसभा सांसद हैं. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. इससे पहले बीजू जनता दल से राज्यसभा और लोकसभा सांसद रह चुके हैं. 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे.

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