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हरीश द्विवेदी बने बिहार BJP के नए प्रभारी, संगीता यादव और रोहन गुप्ता होंगे सह-प्रभारी

बिहार बीजेपी को नया प्रभारी मिल गया है. हरीश द्विवेदी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही दो सह प्रभारी बनाए गए हैं.

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हरीश द्विवेदी बने बीजेपी प्रभारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 2:49 PM IST

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पटना: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए नए प्रभारी को नियुक्त कर दिया है. पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता हरीश द्विवेदी को नया प्रभारी बनाया गया है, जबकि संगीता यादव और रोहन गुप्ता को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.

विनोद तावड़े की जगह हरीश द्विवेदी
विनोद तावड़े इससे पहले बिहार बीजेपी के प्रभारी थे लेकिन नितिन नबीन की टीम बनने के बाद उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है. अब ऐसे में हरीश द्विवेदी उनकी जगह बिहार संभालेंगे. उनको सह प्रभारी संगीता यादव और रोहन गुप्ता का साथ मिलेगा.

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बीजेपी के प्रभारियों की सूची जारी (ETV Bharat)

कौन हैं हरीश द्विवेदी?
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. वह बस्ती लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं. बिहार के प्रभारी बनने से पहले वह असम के प्रभारी थे.

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सम्राट चौधरी के साथ हरीश द्विवेदी (ETV Bharat)

कौन हैं संगीता यादव?
बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं. वह चौरी-चौरा से विधायक भी रह चुकी हैं. इसके अलावे बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भी रही हैं. अब बिहार में बीजेपी की सह-प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगी.

sangeeta yadav
संगीता यादव (ETV Bharat)

कौन हैं रोहन गुप्ता?
गुजरात के रहने वाले रोहन गुप्ता लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी. बीजेपी में उनको पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिर राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया. अब वह बिहार बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर काम करेंगे.

rohan gupta
पीएम मोदी के साथ रोहन गुप्ता (ETV Bharat)

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