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दिल्ली हादसे के आरोपी हरिराम बंसल का गुरुग्राम स्थित घर बंद, तलाश में जुटी पुलिस

पूरी तरह बंद पड़ा है घरः स्थानीय लोगों के अनुसार रविवार रात से हरिराम बंसल के घर पर कोई भी मौजूद नहीं है. घर पूरी तरह बंद पड़ा है. आसपास के लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद से घर पर आवाजाही भी नजर नहीं आई है. ऐसे में पुलिस की जांच का दायरा गुरुग्राम तक पहुंच गया है.

गुरुग्रामः दिल्ली में हुए हादसे के बाद पुलिस जिस आरोपी हरिराम बंसल की तलाश कर रही है, उसका गुरुग्राम स्थित घर बंद मिला है. हरिराम बंसल का घर गुरुग्राम के सेक्टर-23 में स्थित बताया जा रहा है. हादसे के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. दिल्ली समेत अन्य संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

पुलिस की जांच के केंद्र में है हरिराम बंसलः दिल्ली में हुए हादसे के बाद हरिराम बंसल पुलिस की जांच के केंद्र में है. पुलिस उसकी तलाश में दिल्ली के साथ-साथ दिल्ली-NCR के अलग-अलग इलाकों में छानबीन कर रही है. संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीमें जानकारी जुटा रही हैं और आरोपी तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं. गुरुग्राम के सेक्टर-23 में स्थित हरिराम बंसल के घर का बंद मिलना भी जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है. हालांकि, घर बंद होने के पीछे क्या वजह है और हरिराम बंसल फिलहाल कहां है, इसकी पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.

हादसे के बाद से आखिर कहां है हरिराम बंसलः दिल्ली हादसे के बाद आरोपी की तलाश लगातार जारी है और पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर नजर बनाए हुए है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हादसे के बाद से हरिराम बंसल आखिर कहां है और पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा.

अबतक 7 मौतें, 12 को सुरक्षित निकाला गयाः दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास रविवार (6 सितंबर) दोपहर को लड़कों के हॉस्टल वाली 50 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत के ढहने के बाद, मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. नई दिल्ली में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. वहीं मलबे से अब तक 12 लोगों को बचाया गया है. इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी.

एमसीडी के कई अधिकारियों पर कार्रवाईः पुलिस का कहना है कि घटना से कथित तौर पर जुड़े लोगों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं. पुलिस ने इमारत के मालिक और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश भी दिए गए हैं. दूसरी ओर इस मामले में एमसीडी के कई अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है.