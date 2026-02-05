ETV Bharat / state

हरिपुरधार बस हादसा: ये है हादसे की प्रमुख वजह, ड्राइवर-कंडक्टर के लाइसेंस थे एक्सपायर

"जांच रिपोर्ट में पाया गया कि हादसे के पीछे ह्यूमन और मैकेनिकल दोनों कारण थे. बस काफी ओवरलोड थी, जिससे मैकेनिकल फेलियर हुआ. इसके अलावा ड्रेनेज बंद होने से सड़क पर पाला जम गया, जिससे बस फिसलकर खाई में जा गिरी. यह रिपोर्ट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई वहीं तय होगी." - प्रियंका वर्मा, डीसी सिरमौर

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के हरिपुरधार में 9 जनवरी का दिन यादगार बन गया, लेकिन इस बार दर्दनाक याद के साथ. पहाड़ी मोड़ों पर दौड़ती एक निजी बस अचानक संतुलन खो बैठी और खाई में गिर गई. इस हादसे ने सिरमौर जिले को झकझोर कर रख दिया. हादसे में 14 लोगों की जान गई और 66 यात्री घायल हुए. अब इस मामले की जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और जिला प्रशासन ने इसे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट हिमाचल प्रदेश को भेज दिया है. जांच रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की सबसे बड़ी वजह ओवरलोडिंग थी. 39 सीट क्षमता वाली बस में 75 लोग सवार थे. इस अतिरिक्त भार के चलते बस का संतुलन बिगड़ा और मैकेनिकल सिस्टम फेल हो गया. जांच में यह भी पाया गया कि दुर्घटना स्थल पर सड़क किनारे ड्रेनेज बंद था, जिससे पानी जमा होकर पाला बन गया और बस फिसलकर खाई में जा गिरी.

बस ड्राइवर और कंडक्टर के लाइसेंस एक्सपायर

डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के लाइसेंस हादसे के समय एक्सपायर थे. यह तथ्य भी रिपोर्ट के जरिए डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के संज्ञान में लाया गया है. लिहाजा भविष्य में इस दिशा में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है. वहीं, जिला प्रशासन के अनुसार जांच रिपोर्ट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को सौंप दी गई है. अब बस ऑपरेटर पर कार्रवाई, ओवरलोडिंग को लेकर दंड, लाइसेंस और परमिट की स्थिति, भविष्य की सख्त गाइडलाइंस, इन सभी पर फैसला ट्रांसपोर्ट निदेशालय स्तर से ही होगा. हालांकि 2008 मॉडल की इस दुर्घटनाग्रस्त बस का परमिट 8 जुलाई 2029 तक वैलिड था. बस की फिटनेस भी समय पर की गई थी और बस की फिटनेस 14 फरवरी 2026 तक वैध थी. बस का इंश्योरेंस 12 फरवरी 2026 तक मान्य था, लेकिन इन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद कहीं न कहीं लापरवाही भी सामने आई है.

जिला प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

हालांकि रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई निदेशालय स्तर पर होगी, लेकिन जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर भी कदम उठाए हैं. लोक निर्माण विभाग को सभी प्रमुख और संपर्क सड़कों पर ड्रेनेज व्यवस्था साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नियमित जांच के साथ ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए और बिना वैध लाइसेंस या फिटनेस वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए. बरहराल हरिपुरधार बस हादसा हमें एक बार फिर चेतावनी देता है कि नियमों की शिथिलता और निगरानी की कमजोरी केवल कागजों तक सीमित न रहे, वरना ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी नहीं जा सकती.