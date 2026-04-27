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हिमाचल के लिए आज अहम दिन, 200 करोड़ सालाना कमाई के प्रोजेक्ट पर 'सुप्रीम' सुनवाई

शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए अप्रैल माह का आखिरी सोमवार यानी 27 अप्रैल का दिन अहम साबित हो सकता है. सालाना दो सौ करोड़ की कमाई वाले बिजली प्रोजेक्ट को लेकर पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ चल रहे कानूनी विवाद में आज अहम सुनवाई है. ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. ये प्रोजेक्ट आजादी से पहले स्थापित हुआ था. इसका नाम शानन बिजलीघर परियोजना है. हिमाचल के मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में स्थित इस प्रोजेक्ट की लीज अवधि खत्म हो चुकी है.

समझौते के अनुसार इसे हिमाचल को दिया जाना था, लेकिन पंजाब की नीयत डोल गई. समझौते में ये अहम बिंदु था कि लीज की अवधि पूरी हो जाने पर परियोजना उस जगह के प्रशासन की होगी, जहां इसे स्थापित किया गया है. दो साल पूर्व लीज खत्म हो चुकी है. हिमाचल सरकार पंजाब सरकार से अनुरोध कर चुकी है कि बड़ा भाई होने के नाते उसे हिमाचल का हक वापस करना चाहिए, लेकिन बात नहीं बनी तो मामला सुप्रीम अदालत की चौखट पर आया. अब आज यानि 27 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी.

उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश हुकूमत के दौर में मंडी के जोगिंद्र नगर में शानन पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था. भारत पर अंग्रेज शासन के दौर में 3 मार्च 1925 को तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत व मंडी के राजा जोगेंद्र सेन के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ था. इस लीज एग्रीमेंट की वैधता 2 मार्च 2024 को खत्म हो चुकी है. लीज अवधि पूरी होने के बाद हिमाचल सरकार ने परियोजना का स्वामित्व लेने के लिए पंजाब सरकार व केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया. वहीं, पंजाब सरकार ने इस मामले में 25 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से ये मांग उठाई कि हिमाचल सरकार को शानन परियोजना का अधिग्रहण करने से रोका जाए. गौर किया जाए कि वर्ष 1947 में आजादी के समय हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा था. हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 में मिला था. पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की शर्तों के अनुसार शानन बिजली घर पंजाब के स्वामित्व में ही रहा. एक्ट की शर्त कहती है कि बिजलीघर केवल प्रबंधन के लिए पंजाब को हस्तांतरित हुआ है.