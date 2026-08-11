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संभल में विवादित धार्मिक स्थल से हरिहर की कावड़ निकली; हरिद्वार से 178 किलोमीटर यात्रा कर पहुंचे 2000 से अधिक कावड़िए

संभल: कल्कि नगरी में सावन के दूसरे सोमवार को हरिद्वार से 178 किलोमीटर की पदयात्रा कर 2000 से अधिक कावड़िया पहुंचे. मंगलवार की मध्य रात्रि तक बम बम भोले के जयकारों से शहर घूमता रहा. इस दौरान कावड़ यात्रियों का जत्था श्री हरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद से होकर गुजरा. शहर में 40 मिनट की बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया था. कांवड़ियों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा. हालांकि श्रद्धालु इसकी परवाह किए बिना भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखें.



जत्थे के सचिव अंकित गुप्ता ने बताया कि 4 अगस्त को संभाल से जल लेने हरिद्वार गए थे और 10 अगस्त की रात को लौटे हैं. उनके जत्थे में 50 लोग शामिल थे, जिन्होंने भोलेनाथ की मस्ती में 178 किलोमीटर की यात्रा पुरी की. मंगलवार की सुबह सावन माह की शिव तेरस पर श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे.



समिति के अध्यक्ष प्रशांत रहेला ने बताया की कावड़ लेते समय कोई दिक्कत नहीं हुई और उन्हें जगह-जगह पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार होने के कारण अब भगवान की भक्ति करने में कोई परेशानी नहीं होती है.



संभल में करीब 40 मिनट हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. नगर पालिका परिषद संभल के वार्ड संख्या 15 मोहम्मद खान सराय और वार्ड संख्या 18 के मंदिर-मढ़िया क्षेत्र से गुजरने वाले कांवड़ियों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. हालांकि जलभराव और रास्ते में आई परेशानियों की कांवड़ियों ने परवाह नहीं की और अपनी यात्रा जारी रखी.



कड़ी सुरक्षा: संभल कोतवाली और घंटाघर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा, घंटाघर के सामने आरती के दौरान भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. पीएसी, आरआरएफ और संभल कोतवाली पुलिस के जवान तैनात रहे.