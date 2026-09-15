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हरिद्वार के युवक और किशोरी की उपचार के दौरान मौत, प्रेम प्रसंग से जुड़ा था मामला

हरिद्वार: बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और नाबालिग किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन अलग-अलग जाति के होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय युवक और 15 वर्षीय किशोरी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं थे. इसको लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद की स्थिति बनने की बात भी सामने आई है. बीती 14 सितंबर को दोनों ने कथित तौर पर संदिग्ध पदार्थ निगल लिया. हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

युवक की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. परिजन उसे जौलीग्रांट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, किशोरी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा था. उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई. मंगलवार को पुलिस को दोनों की मौत की सूचना मिली. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी जुटाने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.