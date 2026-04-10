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वैशाखी स्नान और सद्भावना सम्मेलन, हरिद्वार आने से पहले जरूर पढ़ लें ये ट्रैफिक प्लान, जाम से जाओगे बच

हरिद्वार में 13, 14 और 15 अप्रैल को हरिद्वार में भारी भीड़ के कारण रूट डायवर्ट रह सकता है. पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया.

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हरिद्वार ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 2:02 PM IST

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हरिद्वार: आगामी वैशाखी स्नान पर्व और सद्भावना सम्मेलन को लेकर हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है. पुलिस ने आमजन से व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग की अपील की है. साथ ही यातायात नियम का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

आगामी 13, 14 और 15 अप्रैल को हरिद्वार में भारी भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है. 12 अप्रैल की रात से भारी वाहनों की एंट्री बंद हो जाएगी और सद्भावना सम्मेलन की समाप्ति यानी 15 अप्रैल की रात तक यही स्थिति रहेगी. इसलिए पुलिस ने आज 10 अप्रैल को ही रूट प्लान जारी कर दिया.

रूट प्लान के अनुसार बैशाखी स्नान पर्व व सद्दभावना सम्मेलन में यातायात का दबाव बढ़ने पर भारी वाहनों को बार्डर पर ही रोक जायेगा. बैशाखी स्नान पर्व व सद्दभावना सम्मेलन में यातायात का दबाव बढ़ने पर नगला इमरती से वाहनों को डायवर्जन कर बैरागी कैम्प पार्किंग/होर्डिंग एरिया में लाया जायेगा, जहां से धीरे-धीरे करके वाहनों को छोड़ा जायेगा.

चीला मार्ग को ऋषिकेश से केवल एग्जिट के लिए प्रयोग किया जायेगा. सामान्य यातायात के दबाव में गुरूकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहद्वार होते हुए शंकराचार्य चौक की ओर भेजा जायेगा, जिससे वाहनों का प्रवेश शहर में धीमा होगा. टोल प्लाजा पर वाहन की एग्जिट का दबाव बढ़ने पर एग्जिट के लिए नहर पटरी का प्रयोग किया जायेगा. यातायात का दबाव बढ़ने पर देहरादून, ऋषिकेश जाने वाली प्राइवेट बसों को मोहण्ड के रास्ते भेजा जायेगा.

13, 14 और 15 अप्रैल को हरिद्वार शहर का ट्रैफिक प्लान: दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-कोर कॉलेज-ख्याति ढाबा-गुरूकुल कांगड़ी-शंकराचार्य चौक-हरिद्वार आने वाले वाहनों की पार्किंग अलकनन्दा-दीनदयाल-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू की गई है.

यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर वाहनों के लिए रूट एवं पार्किंग: दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-नगला इमरती-लक्सर-फेरूपुर-जगजीतपुर-एस0एम0तिराहा-शनिचैक-मातृसदन पुलिया. इस रूट के वाहनों कीपार्किंग बैरागी कैम्प में की जाएगी.

इस तरह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आने वाले वाहनों का अत्यधिक दबाव बढने पर वाहनों का डायवर्जन रूट प्लान सहारनपुर-मण्डावर-भगवानपुर-सालियर-बिजौली एनएच 344 होते हुए सहारनपुर बाईपास-छुटमलपुर बाईपास-बिहारीगढ़-मोहण्ड-देहरादून/ऋषिकेश भेजा जाएगा.

दिल्ली-मेरठ से आने वाले वाहनों का यातायात का दबाव बढ़ने पर नजीबाबाद जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान-दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-नगलाइमरती-लक्सर-बालावाली-बिजनौर-नजीबाबाद.

देहरादून और ऋषिकेश की तरफ से स्नान हेतु हरिद्वार आने वाले वाहनों का रूट नेपालीफार्म-रायवाला-हरिद्वार रहेगा. इस रूट के वाहनों की पार्किंग लालजीवाला-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू पर रहेगी.

इसी तरह देहरादून-ऋषिकेश (गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ) से मेरठ-दिल्ली जाने वाले वाहनों को नेपालीफार्म-रायवाला-चण्डीचौक से एनएच 344 के जरिए मेरठ-दिल्ली भेजा जाएगा.

इसी तरह देहरादून-ऋषिकेश (गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ, केदारनाथ) से नजीबाबाद जाने वाले वाहनों को नेपालीफार्म-रायवाला-चण्डीचौक-चण्डीचौकी-श्यामपुर-नजीबाबाद भेजा जाएगा.

लोकल सवारी वाहनों का ट्रैफिक प्लान: बैशाखी स्नान पर्व और सद्दभावना सम्मेलन के दौरान ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाने पर समयानुकुल देहरादून, ऋषिकेश, रायवाला की तरफ से आने वाले विक्रम व ऑटो रिक्शा को फोरलेन जयराम मोड़ तक ही आने दिया जायेगा. इसके आगे कोई भी वाहन नहीं जाएगा. यहीं पर सवारी उतार कर वापस जायेंगे.

वहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाने पर पुल जटवाडा और ज्वालापुर से आने वाले विक्रम व ऑटो रिक्शा को रानीपुर मोड, देवपुरा होते हुए बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन शिवमूर्ति तिराह से डायवर्जन यू-टर्न तुलसी चौक की ओर करते हुए कनखल की ओर व ज्वालापुर की तरफ जाने वाले विक्रम व ऑटो रिक्शा को मायापुर फायर सर्विस से देवपुरा चौक होते हुए रानीपुर मोड से बीएचईएल व ज्वालापुर जा सकेगें.

वहीं ट्रैफिक का दवाब बढ़ने पर बीएचईएल की तरफ से आने वाले विक्रम व ऑटो रिक्शा भगत सिंह चौक होते हुए टिबडी फाटक, पुराना रानीपुर मोड, देवपुरा होते हुए बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन शिवमूर्ति तिराह से डायवर्जन यू-टर्न तुलसी चौक की ओर करते हुए कनखल की ओर तथा ज्वालापुर की तरफ जाने वाले विक्रम व ऑटो रिक्शा को मायापुर फायर सर्विस से देवपुरा चौक होते हुए रानीपुर मोड से बीएचईएल तथा ज्वालापुर जा सकेंगे.

वैशाखी स्नान पर्व व सद्दभावना सम्मेलन के दौरान ललतारा पुल से शिवमूर्ति तक सभी प्रकार के वाहनों विक्रम, ऑटो रिक्शा व टैक्सी का आवागमन प्रतिबन्धित रहेंगे. इसके अलावा रात अप्रैल को रात बजे से सद्भावना सम्मेलन व स्नान पर्व समाप्ति तक हरिद्वार शहर क्षेत्र में सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

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