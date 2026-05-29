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हरिद्वार बाघ शिकार मामला: जहर देकर शिकारियों ने डंडों से भी किया हमला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि

हरिद्वार टाइगर शिकार मामले में खुलासा हुआ है. शिकारियों ने जहर देकर डंडों से किया टाइगर्स पर हमला किया. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.

HARIDWAR TIGER POACHING CASE
हरिद्वार टाइगर शिकार मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 12:38 PM IST

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देहरादून: हरिद्वार डिवीजन में दो बाघों के शिकार पर नया खुलासा हुआ है. ईटीवी भारत के पास मौजूद जानकारी के अनुसार शिकारियों ने न केवल बाघों को मारने के लिए जहर का उपयोग किया बल्कि बाघों पर डंडों से हमला भी किया. खास बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है.

उत्तराखंड के हरिद्वार वन प्रभाग में दो बाघों के शिकार का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है. शुरुआती जांच में जहां यह मामला केवल जहर देकर बाघों को मारने का माना जा रहा था, वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. ईटीवी भारत को मिली जानकारी के अनुसार, शिकारियों ने सिर्फ जहरीला मांस खिलाकर ही बाघों को नहीं मारा, बल्कि उनके अचेत होने के बाद डंडों से हमला भी किया गया.

करीब 10 दिन पहले हरिद्वार डिवीजन में दो बाघों की मौत का मामला सामने आया था. 18 मई को श्यामपुर रेंज अंतर्गत सजनपुर बीट, श्यामपुर कम्पार्टमेंट संख्या 9 में सर्चिंग के दौरान जंगल में एक नर बाघ का शव बरामद हुआ था. बाघ के चारों पैर कटे हुए थे लेकिन उसकी खाल और दांत सुरक्षित थे. घटनास्थल से एक मृत भैंस का शव भी बरामद किया गया था. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई थी कि बाघ को जहर देकर मारा गया और बाद में उसके पैर काट दिए गए. फिर एक दिन बाद 19 मई को करीब 150 मीटर की दूरी पर मादा बाघ का शव मिला.

घटना के बाद हरिद्वार से लेकर देहरादून स्थित वन मुख्यालय तक हड़कंप मच गया था. लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी यह मामला सुलझने के बजाय और उलझता दिखाई दे रहा है. वन विभाग की ओर से लगातार सीमित जानकारी साझा की जा रही है, जबकि कई अहम सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं.

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मौके पर पहुंचे वन मंत्री (ETV Bharat)

वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक मारे गए बाघों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. हालांकि, विभागीय अधिकारी मीडिया से रिपोर्ट साझा करने से बच रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों बाघों ने जहर मिला भैंस का मांस खाया था. यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बाघों के मुंह और सिर के हिस्से पर डंडों से वार किए गए थे.

हरिद्वार डिवीजन के डीएफओ स्वप्निल ने इस बात की पुष्टि की है कि एक बाघ के नाक वाले हिस्से पर चोट मिली है और वहां हड्डी क्रैक होने के प्रमाण पोस्टमार्टम में सामने आए हैं. माना जा रहा है कि जहर खाने के बाद जब दोनों बाघ अचेत या मृत अवस्था में पड़े थे, तब शिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उन पर हमला किया कि उनकी मौत हो चुकी है.

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गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)

जानकारी यह भी मिली है कि घटनास्थल से वन विभाग ने कुछ डंडे बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल हमले में किया गया था, साथ ही कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है. हालांकि, अभी तक मारे गए बाघों के पंजे बरामद नहीं हुए हैं. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शिकारियों का मकसद केवल बाघों को मारना नहीं बल्कि उनके अंगों की तस्करी भी हो सकता है.

इस मामले में वन विभाग अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुका है. हालांकि, मुख्य आरोपी हमजा वन विभाग की टीम को चकमा देकर सीधे कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब रहा. वन विभाग उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है. शुक्रवार (29 मई) को विभाग कोर्ट में रिमांड की अर्जी दाखिल करेगा. माना जा रहा है कि हमजा से पूछताछ के बाद इस पूरे नेटवर्क और संभावित गिरोह के बारे में नई जानकारियां सामने आ सकती हैं.

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मुख्य आरोपी आमिर हमजा, (ETV Bharat)

डीएफओ स्वप्निल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का मुख्य कारण जहर बताया गया है. हालांकि, घटना के बाद कई तरह की आशंकाएं सामने आ रही थीं. माना जा रहा था कि शिकारियों ने पहले भैंस को मारकर उसके शव पर जहर लगाया और फिर टाइगर्स के आने का इंतजार किया, और जैसे ही बाघों ने जहरीला मांस खाया और वे कमजोर या अचेत हुए, उन पर डंडों से हमला कर दिया गया. हालांकि, वन विभाग का दावा है कि डंडों से हमला मौत सुनिश्चित करने के लिए किया गया.

इस पूरी घटना में बाघों पर डंडों से हमले की पुष्टि भी तब हुई जब ईटीवी भारत ने इस संबंध में सवाल उठाए. प्रमुख वन संरक्षक हॉफ रंजन कुमार मिश्रा ने भी मामले में ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया. उनका कहना है कि जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता.

उधर, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी माना कि शिकारियों ने बेहद निर्ममता से इस वारदात को अंजाम दिया. जहर देने के बाद बाघों पर डंडों से हमला करना बेहद क्रूर कृत्य है और दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है.

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रेंज अधिकारी पर गिरी गाज (ETV Bharat)

इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सवाल बाघिन को लेकर उठ रहे हैं. वन विभाग का दावा है कि मारे गए दोनों बाघ करीब डेढ़ साल के थे और उनकी मां राजाजी टाइगर रिजर्व से हरिद्वार डिवीजन में आई थी. विभाग के अनुसार बच्चों की मौत के बाद बाघिन वापस राजाजी क्षेत्र में लौट गई.

हालांकि, वन विभाग की इस थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि-

  1. यदि भैंस का शिकार बाघिन ने किया था तो उसने खुद जहरीला मांस क्यों नहीं खाया?
  2. यदि बाघिन के सामने उसके बच्चों की मौत हुई तो वह उन्हें छोड़कर इतनी आसानी से वापस कैसे चली गई?
  3. जिस क्षेत्र में बाघ के पंजों के निशान मिले हैं, उन्हें वन विभाग उसी बाघिन का बता रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि किस आधार पर की जा रही है, यह साफ नहीं है?

इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि शिकारियों ने बाघिन को भी नुकसान पहुंचाया हो. लेकिन फिलहाल वन विभाग इस पर बात करता नजर नहीं आ रहा है.

उत्तराखंड में एक साथ दो बाघों की मौत का यह मामला केवल वन्यजीव अपराध नहीं, बल्कि वन सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है. जिस तरह शिकारियों ने पहले जहरीला मांस रखा, फिर अचेत या मृत बाघों पर हमला किया और उनके पंजे तक गायब कर दिए, उससे साफ है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. अब सबकी नजर वन विभाग की आगे की कार्रवाई और मुख्य आरोपी से होने वाली पूछताछ पर टिकी हुई है, जिससे इस सनसनीखेज शिकार कांड की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है.

अबतक गिरफ्तार आरोपी

  • आलम उर्फ फम्मी पुत्र शमशेर.
  • आशिक पुत्र गामा.
  • जुप्पी पुत्र अल्लू.
  • यूसुफ पुत्र कालू.
  • मुख्य आरोपी आमिर हमजा उर्फ मियां (रिमांड का इंतजार)

अबतक हुई कार्रवाई

  • श्यामपुर रेंज के रेंजर विनय कुमार राठी, फॉरेस्टर भूपेंद्र बिष्ट और फॉरेस्ट गार्ड करुण सैनी को निलंबित किया गया है.

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