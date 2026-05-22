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हरिद्वार टाइगर शिकार मामला, सरेंडर की तैयारी में मुख्य आरोपी आमिर हमजा, कोर्ट में लगाई अर्जी

हरिद्वार टाइगर शिकार मामले में मुख्य आरोपी आमिर हमजा सरेंडर करने की तैयारी में है. इसके लिए उसने कोर्ट में अर्जी लगाई है.

HARIDWAR TIGER POACHING CASE
हरिद्वार टाइगर शिकार मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 22, 2026 at 8:26 PM IST

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हरिद्वार: बीते दिनों वन विभाग की श्यामपुर रेंज के जंगल में दो बाघों की मौत और उनके पंजे काटे जाने के सनसनीखेज मामला सामने आया. इस मामले का मुख्य आरोपी आमिर हमजा उर्फ मियां है. आमिर हमजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील के जरिए सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की है. आरोपी पिछले पांच दिनों से फरार चल रहा है. वन विभाग की टीम लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है.

आमिर हमजा उर्फ मियां पर बाघों के पैर काटने का आरोप: वन विभाग के अनुसार, आमिर हमजा उर्फ मियां इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है. आरोप है कि इसी ने मृत भैंस के ऊपर खेतों में डालने वाला जहरीला पदार्थ छिड़का था. जिसे खाने में बाद दो वर्षीय दो बाघों की मौत हो गई थी. मौत के बाद आमिर हमजा उर्फ मियां ने ही बाघों के पैर काटे थे. उसी ने बेचने की योजना बनाई थी, मगर वन विभाग की टीम ने जंगल में न सिर्फ बाघों के शव बरामद किए बल्कि चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है. वन विभाग की ओर से आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

वन विभाग की घेराबंदी से बच निकला हमजा: देर रात वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में दबिश दी थी. इस दौरान टीम ने आरोपी की घेराबंदी भी की, लेकिन वह जंगल में अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया. इसके बाद वन विभाग ने उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी. साथ ही आरोपी के करीबी लोगों से पूछताछ की गई.

वन अधिकारियों ने क्षेत्र के वन गुज्जर नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आरोपी को कानून का सहयोग करने और विधिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित किया. लगातार बढ़ते दबाव के बीच आरोपी ने अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय यानी सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है. वन विभाग की टीम का प्रयास है कि आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए. जिससे पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हो सके. इसी को लेकर आज शुक्रवार को सादे कपड़ों में वनकर्मी कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में नजर बनाए रहे. जिससे आरोपी के पहुंचते ही उसे दबोच लिया जाए. इसके साथ ही संभावित ठिकानों पर दबिश भी जारी है.

चार आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल: इस मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. उन्हें जेल भेजा जा चुका है. वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि फरार चल रहे मुख्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बीती रात वन विभाग की टीम संभावित ठिकाने पर पहुंच भी गई थी लेकिन भनक लगते ही वो जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा. हरिद्वार वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें दबिश दे रही हैं. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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