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हरिद्वार टाइगर शिकार मामला, घटनास्थल पर पहुंचे वन मंत्री, सख्त एक्शन के दिये निर्देश

हरिद्वार: बीते सोमवार शाम को श्यामपुर रेंज के अंतर्गत सजनपुर बीट, श्यामपुर कम्पार्टमेंट संख्या 9 में दो बाघों की मौत के बाद हरिद्वार से लेकर राजधानी देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपी भी फरार चल रहे हैं. इसी मामले में आज वन मंत्री सुबोध उनियाल भी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली.

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की उच्च उतर जांच कराई जाए. साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने हॉफ को भी निर्देश दिए हैं कि इस मामले में यदि विभागीय स्तर पर कोई लापरवाही बरती गई है तो, जांच कराकर सीधा निलंबन की कार्रवाई की जाये.

हरिद्वार टाइगर शिकार मामला (ETV Bharat)

दरअसल, जंगल में सोमवार शाम को गश्त के दौरान वनकर्मियों को एक दो साल के नर बाघ का शव बरामद हुआ था. तत्काल कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने एक वन गुज्जर को गिरफ्तार किया. अगले दिन मंगलवार को उसी जगह के आसपास मादा बाघ का शव बरामद हुआ. एक साथ दो बाघों की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया. दोनों बाघों के चारों पैर कटे मिले थे. उसकी खाल और दांत सुरक्षित पाए गए. मौके से एक मृत भैंस का शव भी बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वन गुज्जरों की भैंस का बाघिन ने शिकार किया था. इसके बाद उन्होंने भैंस के शव पर जहरीला पदार्थ छिड़का. जिसे बाघों के झुंड ने खा लिया. फिर पास में ही बाघिन के बच्चों के शव बरामद हुए.