हरिद्वार टाइगर शिकार मामला, रेंज अधिकारी पर गिरी गाज, डीएफओ ऑफिस अटैच
हरिद्वार टाइगर शिकार मामले में रेंज अधिकारी विनय राठी से चार्ज वापस ले लिया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 23, 2026 at 7:13 PM IST
हरिद्वार: वन विभाग की श्यामपुर रेंज स्थित सजनपुर बीट में दो बाघों को जहरीला पदार्थ देकर मारने के मामले में रेंज अधिकारी पर गाज गिर गई है. श्यामपुर रेंज के रेंज अधिकारी विनय राठी का चार्ज हटाकर उन्हें डीएफओ कार्यालय से अटैच कर दिया गया है. हरिद्वार के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने इस मामले में उन्हें नोटिस दिया था. उसके बाद यह कार्रवाई की गई है.
इसके साथ ही जेल में बंद एक आरोपी की रिमांड लेकर उसे घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया है. हालांकि बाघों को जहर देने और इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आमिर हमजा उर्फ मियां अभी भी वन विभाग की गिरफ्त से बाहर है. उसने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की है.
दरअसल बीती 18 और 19 मई को जंगल में दो बाघों के शव बरामद हुए थे. आरोप है कि बाघों को जहर देकर मारा गया था. इस मामले में कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जेल में बंद आरोपी आलम उर्फ फ़म्मी की कोर्ट से रिमांड लेकर आज शनिवार को उसे उसी जंगल में ले जाया गया. जहां बाघों को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था. दिनभर जंगल में वन विभाग की टीम ने वो सारी बातें दोहराई जो, घटना वाले दिन घटित हुई थी.
वन विभाग की जांच में आमने आया कि बीती 16 मई को एक बाघिन ने जिस भैंस का शिकार किया था, वो वन गुज्जर आलम उर्फ फ़म्मी की भैंस थी. आलम उर्फ फ़म्मी ने बदले अपने साथियों के साथ मिलकर बाघिन को मारने की योजना बनाई. आरोपियों ने अगले दिन जंगल में मृत पड़ी भैंस के ऊपर खेतों में डालने वाला जहरीला पदार्थ छिड़क दिया. उसी भैंस के मांस को बाघिन और उसके दो साल के दो बाघों ने खाया. जहरीला मांस खाकर दोनों बाघों की मौत हो गई.
इसके बाद आरोपियों ने दोनों के पैर काट डाले. शवों को जंगल में छिपा था. पैरों को गायब करने के बाद आरोपियों ने दिल्ली में बाघों की खाल, नाखून, पंजे और अन्य अंग बेचने की तैयारी कर ली. इससे पहले वन कर्मियों की मुस्तैदी के चलते वे मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके. वन विभाग की टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.
अधिकारियों के अनुसार आमिर हमजा उर्फ मियां इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है. आमिर हमजा उर्फ मियां अभी वन विभाग की गिरफ्त से बाहर है. उसने रोशनाबाद स्थित सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है. वन विभाग की टीम उसे सरेंडर से पहले गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाए हुए है.
क्या बोले अधिकारी: हरिद्वार के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया इस मामले में रेंज अधिकारी को श्यामपुर रेंज से हटाकर कार्यालय अटैच कर दिया गया है. चिड़ियापुर रेंज के रेंज अधिकारी महेश शर्मा को श्यामपुर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है. रिमांड पर लिए गए आरोपी आलम उर्फ फ़म्मी को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया है. फरार आरोपी आमिर हमजा उर्फ मियां की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा.
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