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18 हजार ट्रामाडोल कैप्सूल तस्करी मामले में एक और आरोपी फारूख अरेस्ट, अब तक 5 की हो चुकी गिरफ्तारी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-Haridwar STF )

रुड़की: हरिद्वार जिले में एसटीएफ-एएनटीएफ उत्तराखंड की टीम ने ट्रामाडोल तस्करी गिरोह के मामले में एक और सदस्य को किया गिरफ्तार है. दरअसल, मामला पूर्व में बरामद हुए 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल से जुड़ा हुआ है, गिरफ्तार आरोपी नाम फारूख निवासी ग्राम भारापुर, थाना बहादराबाद बताया गया है. पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल बीते मई माह 2026 को एसटीएफ/एएनटीएफ और मंगलौर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए थे, वहीं, इस मामले में मंगलौर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 8/22/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त मुकदमे की विवेचना स्पेशल टास्क फोर्स, देहरादून द्वारा की जा रही है.