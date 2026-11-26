हरिद्वार पुलिस विभाग में फिर बड़ा फेरबदल, 13 इंस्पेक्टरों के तबादले, 81 दारोगा भी ट्रांसफर, कई को मिली कोतवाल की जिम्मेदारी
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सभी इंस्पेक्टरों से जल्द से जल्द अपने नए तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने को कहा है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 11:10 AM IST
हरिद्वार: जिले में तीन दिन के अंदर फिर से पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं. 23 नवंबर को 13 इंस्पेक्टरों का हरिद्वार जिले से बाहर ट्रांसफर हुआ था. अब 13 इंस्पेक्टरों का जिले के अंदर ही तबादला किया गया है. 81 दारोगा भी ट्रांसफर किए गए हैं. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सभी इंस्पेक्टरों से जल्द से जल्द अपने नए तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने को कहा है.
हरिद्वार पुलिस महकमे में बदलाव: कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग व्यवस्था में बदलाव के तहत 13 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं. आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. पुलिस लाइन में तैनात कई निरीक्षकों को विभिन्न कोतवालियों में प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. कुछ प्रभारी निरीक्षकों को दूसरी कोतवालियों में भेजा गया है.
13 इंस्पेक्टरों का तबादला: एसएसपी के आदेश के मुताबिक निरीक्षक चन्द्रभान सिंह को ज्वालापुर से नगर कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. निरीक्षक अमरजीत सिंह को बहादराबाद से ज्वालापुर भेजा गया है. निरीक्षक केसी भट्ट को पुलिस लाइन से कनखल, नंद किशोर भट्ट को पुलिस लाइन से रुड़की और राजेंद्र खोलिया को पुलिस लाइन से कलियर भेजा गया है.
प्रदीप रावत बहादराबाद कोतवाली पहुंचे: इसी तरह निरीक्षक विनोद गुसाईं को पुलिस लाइन से पथरी, मनोज मैंनवाल को प्रशिक्षण प्रकोष्ठ से मंगलौर और भगवान मेहर को मंगलौर से श्यामपुर कोतवाली भेजा गया है. निरीक्षक राकेश शाह को पुलिस लाइन से रानीपुर कोतवाली, अनिरुद्ध मैठाणी को पुलिस लाइन से सिडकुल कोतवाली, संजय मिश्रा को पुलिस लाइन से खानपुर कोतवाली तथा कुन्दन राम आर्या को पुलिस लाइन से झबरेड़ा कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. निरीक्षक प्रदीप रावत को पुलिस लाइन से बहादराबाद कोतवाली भेजा गया है.
तीन दिन पहले 13 इंस्पेक्टरों का बाहरी जिलों में ट्रांसफर हुआ था: बता दें कि अभी हाल ही में हरिद्वार जनपद में तैनात 13 निरीक्षकों का ट्रांसफर उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में हुआ है. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सभी निरीक्षकों को सम्मानित किया और विदाई दी थी. जिसके बाद सभी कोतवाली में प्रभारी निरीक्षकों के पद खाली पड़े थे. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस लाइन में तैनात कई निरीक्षकों को कोतवाली का चार्ज दिया और कई को अन्य कोतवालियों ट्रांसफर कर दिया.
81 दारोगा का भी तबादला: निरीक्षकों के अलावा 81 उप निरीक्षक और वरिष्ठ उप निरीक्षकों को भी अलग अलग कोतवालियों में ट्रांसफर किया गया है. लंबे समय बाद जनपद में बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं.
आदेश के अनुसार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सभी निरीक्षकों और दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से तत्कालिक नियुक्ति पर रवाना होने के निर्देश भी दिए हैं.
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