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हरिद्वार पुलिस विभाग में फिर बड़ा फेरबदल, 13 इंस्पेक्टरों के तबादले, 81 दारोगा भी ट्रांसफर, कई को मिली कोतवाल की जिम्मेदारी

हरिद्वार पुलिस ट्रांसफर ( Etv Bharat )

हरिद्वार: जिले में तीन दिन के अंदर फिर से पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं. 23 नवंबर को 13 इंस्पेक्टरों का हरिद्वार जिले से बाहर ट्रांसफर हुआ था. अब 13 इंस्पेक्टरों का जिले के अंदर ही तबादला किया गया है. 81 दारोगा भी ट्रांसफर किए गए हैं. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सभी इंस्पेक्टरों से जल्द से जल्द अपने नए तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने को कहा है.

हरिद्वार पुलिस महकमे में बदलाव: कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग व्यवस्था में बदलाव के तहत 13 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं. आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. पुलिस लाइन में तैनात कई निरीक्षकों को विभिन्न कोतवालियों में प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. कुछ प्रभारी निरीक्षकों को दूसरी कोतवालियों में भेजा गया है.