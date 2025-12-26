ETV Bharat / state

लक्सर गोलीकांड में एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई, एक दरोगा और दो सिपाही सस्पेंड

पुलिस ने लक्सर गोलीकांड में बाइक सवार दोनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है. जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ है.

Haridwar SSP
लक्सर गोलीकांड में पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 26, 2025 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: लक्सर कोतवाली क्षेत्र में फ्लाईओवर पर बदमाश विनय त्यागी को दो बदमाशों ने गोली मार दी. पेशी पर ले जाते वक्त उसे गोली मारी गई. इस मामले पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में पेशी की ड्यूटी पर तैनात तीन पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी सामने आई है. ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कार्रवाई करते हुए एक दरोगा और दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही एक पुलिसकर्मी और गाड़ी चालक द्वारा मुस्तैदी से ड्यूटी निभाने पर इनाम की घोषणा भी की गई. दोनों सिपाहियों ने ना सिर्फ घायल विनय त्यागी को बचाया, बल्कि उसे तय समय पर अस्पताल भी पहुंचाया है.

पुलिस को मिली सफलता: दरअसल, बुधवार को लाकर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में पुलिस को 24 घंटे में ही बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस ने बदमाश विनय त्यागी पर फायरिंग कर फरार हुए दोनों आरोपियों को गुरुवार शाम खानपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सन्नी यादव उर्फ शेरा और अजय के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं. एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपी हार्डकोर अपराधी निकले हैं, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

विनय त्यागी को पेशी पर ले जाते समय पुलिस की लापरवाही सामने आई है. जांच के बाद एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, मौके पर सूझबूझ दिखाते हुए घायल विनय की जान बचाने और उसे समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले एक चालक और एक सिपाही (गाड़ी चालक) के कार्य की सराहना की. दोनों के लिए इनाम की घोषणा की गई है.
प्रमेंद्र सिंह डोबाल, एसएसपी

विनय त्यागी से पुरानी दुश्मनी: सन्नी उर्फ शेरा पूर्व में जेल जा चुका है. पूछताछ में सामने आया कि सन्नी पहले विनय की गैंग में काम करता था. बाद में रुपयों को लेकर दोनों के बीच दुश्मनी हो गई. सन्नी की विनय त्यागी से पुरानी रंजिश थी और इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथी अजय के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया था. दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की पांच टीमें गठित की गई थीं, जबकि तीन प्लाटून पीएसी भी तैनात की गई थी.

पुलिस गहनता से कर रही जांच: घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक छोड़कर पैदल फरार हो गए थे, जिससे पुलिस को आशंका थी कि वे आसपास ही छिपे हैं. इसी आधार पर इलाके में जाल बिछाया गया और दोनों बदमाशों को दबोच लिया गया. उन्होंने बताया कि विनय त्यागी पर फायरिंग के पीछे के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. हर पहलू पर जांच की जा रही है. यदि वारदात को अंजाम देने में बदमाशों की किसी ने मदद, की है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कोर्ट ले जाते समय किया हमला: बुधवार को विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट में पेश पर ले जाने के लिए एक दरोगा और चार सिपाहियों की ड्यूटी लगाई है थी. दरोगा और चार सिपाही गाड़ी में बैठे थे और एक सिपाही गाड़ी चला रहा था.

पढ़ें:

TAGGED:

हरिद्वार लक्सर फायरिंग केस
गैंगस्टर विनय त्यागी पर फायरिंग
LAKSAR FIRING CASE
FIRING CASE POLICEMAN SUSPENDED
HARIDWAR LAKSAR FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.