सिग्नल से छेड़छाड़ कर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट मामला, GRP और SOG ने बदमाश को किया गिरफ्तार

13 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश कैनूर रेलवे स्टेशन ऐथल के पास आम के बाग में देखा गया है और कहीं भागने की फिराक में है. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जीआरपी लक्सर और एसओजी जीआरपी हरिद्वार की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा. पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है. उससे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है.

-राजीव चौहान, जीआरपी थानाध्यक्ष-