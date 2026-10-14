सिग्नल से छेड़छाड़ कर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट मामला, GRP और SOG ने बदमाश को किया गिरफ्तार
हरिद्वार एसओजी और लक्सर जीआरपी ने ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 5:27 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के ज्वालापुर और लक्सर रेलवे स्टेशन के बीच सिग्नल में छोड़छाड़ कर चलती ट्रेन को नुकसान पहुंचाने और यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को लक्सर जीआरपी और एसओजी हरिद्वार की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम भी रखा था. आरोपी पिछले दो साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.
पुलिस के मुताबिक, 17 मई 2024 की रात 1 से 2 बजे के बीच ज्वालापुर और लक्सर रेलवे स्टेशनों के बीच 4 से 5 बदमाशों ने रेलवे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ कर ट्रेन को रोका था और यात्रियों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था. इस संबंध में थाना जीआरपी लक्सर में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
मामले की जांच के दौरान कैनूर का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह लगातार अपने ठिकाने बदलकर फरार होता रहा. आरोपी को पकड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने 7 जनवरी 2026 को उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.
13 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश कैनूर रेलवे स्टेशन ऐथल के पास आम के बाग में देखा गया है और कहीं भागने की फिराक में है. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जीआरपी लक्सर और एसओजी जीआरपी हरिद्वार की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा. पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है. उससे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है.
-राजीव चौहान, जीआरपी थानाध्यक्ष-
पूछताछ में आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी कैनूर के खिलाफ जीआरपी देहरादून, जीआरपी लक्सर और जीआरपी प्रयागराज में लूट, चोरी और रेलवे अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस को शक है कि वह उत्तर भारत में सक्रिय अंतरराज्यीय लुटेरा गिरोह का हिस्सा है, जो सुनसान जगहों पर सिग्नल से छेड़छाड़ कर ट्रेनों को रोकते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं.
-अरुणा भारती, एसएसपी, हरिद्वार जीआरपी-
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