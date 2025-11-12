ETV Bharat / state

हरिद्वार में सिडकुल की सड़क बनी जंग का अखाड़ा, भिड़े दर्जनभर युवक, जमकर चले लात-घूंसे

सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने छह युवकों को गिरफ्तार किया.

हरिद्वार में सिडकुल की सड़क बनी जंग का अखाड़ा
हरिद्वार: सिडकुल में सड़क अचानक जंग का मैदान बन गई. सिडकुल में काम करने वाले कुछ युवक आपस में ऐसे भिड़े की सड़क पर जमकर लात घूंसे चलने लगे. युवकों ने एक दूरसे पर हेलमेट से हमला भी किया. एक स्थानीय निवासी ने युवकों की लड़ाई का वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही की.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिडकुल थाना क्षेत्र में युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई. मारपीट करने वाले युवक सिडकुल की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं. दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले. जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो के आधार पर पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है.

दरअसल सिडकुल के ब्रह्मपुरी कॉलोनी में युवकों की गाड़ी टकरा गई. गाड़ी टकराने के बाद युवकों के बीच नोंकझोंक होने लगी. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. दोनों पक्षों के अन्य कई युवक भी मौके पर आ धमके और करीब दर्जनभर युवक आपस में भीड़ गए. दोनों पक्षों के युवकों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे. काफी देर तक दोनों गुट आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहे. इस बीच किसी शख्स ने यह नजारा अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई. युवकों की शिनाख्त में पुलिस जुट गई.

सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने छह युवकों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए हर्ष, बदल, पंकज, रवि, बॉबी और विपुल हैं. सभी आरोपी सिडकुल क्षेत्र में ही रहते हैं. सबी अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं. सभी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया. उन्होंने बताया कि सभी को दोबारा से हुड़दंग करने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है.

