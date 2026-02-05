ETV Bharat / state

शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जारी किया ट्रैफिक प्लान, एक क्लिक में पढ़िये

देहरादून: हरिद्वार पुलिस ने शारदीय कांवड मेला 2026 को लेकर विशेष तैयारियां की हैं. जिसके तहत हरिद्वार पुलिस ने यातायात रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है. अगर इस बीच आपका भी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जाने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान जरूर देख ले. ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.शारदीय कांवड़ मेला के दौरान डायवर्जन 5 फरवरी सुबह 8:00 बजे से 15 फरवरी रात 12:00 बजे तक लागू रहेगा. इसके तहत हरिद्वार से नजीबाबाद रूट पर भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.

शारदीय कांवड़ मेला ट्रैफिक प्लान