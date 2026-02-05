शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जारी किया ट्रैफिक प्लान, एक क्लिक में पढ़िये
शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है. जिसमें कांवड़िये जल लेने के लिए बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं.
देहरादून: हरिद्वार पुलिस ने शारदीय कांवड मेला 2026 को लेकर विशेष तैयारियां की हैं. जिसके तहत हरिद्वार पुलिस ने यातायात रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है. अगर इस बीच आपका भी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जाने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान जरूर देख ले. ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.शारदीय कांवड़ मेला के दौरान डायवर्जन 5 फरवरी सुबह 8:00 बजे से 15 फरवरी रात 12:00 बजे तक लागू रहेगा. इसके तहत हरिद्वार से नजीबाबाद रूट पर भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
शारदीय कांवड़ मेला ट्रैफिक प्लान
- डायवर्जन रूटः सिडकुल/देहरादून/ऋषिकेश की ओर से आने वाले भारी वाहन जो बिजनौर/मुरादाबाद/नैनीताल जाना चाहते हैं उक्त वाहन हरिद्वार➡रूड़की➡मुज्जफरनगर होते हुए अपने गन्तव्य को जायेंगे तथा वापसी भी इसी रूट से होगी.
- हरिद्वार जनपद से नजीबाबाद➡मुरादाबाद➡ नैनीताल की तरफ जाने वाली आवश्यक सामग्री (खाद्य सामग्री/पैट्रोलियम/गैस/मेडिकल) का आवागमन रात 11 बजे से सुबह 4:00 बजे तक चलेंगे.
- रोड़वेज➡देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार से बिजनौर/मुरादाबाद/नैनीताल जाने वाली रोड़वेज बसें लाडपुर से नहर पटरी होते हुए बिजनौर/मुरादाबाद/नैनीताल को जायेंगी.
- वापसी➡बिजनौर➡नजीबाबाद की ओर से हरिद्वार को आने वाली सभी बसें वाया बिजनौर➡गंगा बैराज➡मोन्टी तिराहा (मीरापुर)➡मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार आयेंगे.
- कोटद्वार से हरिद्वार आने वाली प्राईवेट बसों का मार्ग यथावत रहेगा.
- रुड़की➡लक्सर➡बालावाली मार्ग पर भारी/मध्यम वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। आवश्यकतानुसार हल्के वाहनों को भी प्रतिबन्धित किया जा सकता है.
शारदीय कांवड/महाशिवरात्रि मेला के लिए शहर का यातायात प्लानः
- नजीबाबाद से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान एवं पार्किंग: छोटे निजी वाहनों के लिए) नजीबाबाद➡चिड़ियापुर➡श्यामपुर➡4.2 डायवर्जन प्वांईट➡चण्डी चौकी➡ चण्डीचौक, पार्किंग की व्यवस्था दीनदयाल-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू में होगी.
- (कांवड़ वाहनों के लिए) नजीबाबाद➡चिड़ियापुर➡श्यामपुर➡4.2 डायवर्जन ➡ पार्किंग➡(गौरीषंकर➡नीलधारा).
- वापसी➡गौरीशंकर➡नीलधारा पार्किंग➡हनुमान मंदिर तिराहा/चण्डी भवन तिराहा➡चण्डीचौक➡चण्डीदेवी रोपवे➡4.2 डायवर्जन तिराहा➡श्यामपुर/नजीबाबाद
वाहनों के लिए रूट एवं पार्किंग
- नजीबाबाद➡चिड़ियापुर की ओर से हरिद्वार आने वाले समस्त वाहनों को गौरीशंकर/नीलधारा पार्किंग में पार्क कराया जायेगा.
- दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट एवं पार्किंग- दिल्ली➡मेरठ➡मुजफ्फरनगर➡नारसन ➡मंगलौर➡कोर कालेज➡ख्याति ढाबा➡शंकराचार्य चौक, पार्किंग की व्यवस्था (अलकनन्दा➡दीनदयाल➡पंतद्वीप➡चमकादड़ टापू में होगी)
- देहरादून/ऋषिकेश से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान एवं पार्किंग- देहरादून/ऋषिकेश➡नेपालीफार्म➡रायवाला➡दूधाधारी तिराहा➡सर्वानन्द घाट ➡जयराम मोड़ से, पार्किंग➡(पन्तद्वीप पार्किंग, चमगादड़ टापू मैदान,लालजीवाला मैदान,)
- देहरादून/ऋषिकेश➡नेपालीफार्म➡पुलिस चौकी श्यामपुर➡आईडीपीएल➡ऋषिकेश बैराज से चीलामार्ग होते हुए ➡चीला-टी प्वांईट➡ भीमगौड़ा बैराज➡वीआईपी0 घाट बैराज साईड➡चण्डीचौक अण्डरपास से होते हुए हरिद्वार पार्किंग➡(पं0दीनदयाल पार्किंग, पन्तद्वीप पार्किंग)
ट्रैफिक बढ़ने पर ऑटो/विक्रम तथा ई- रिक्शा डायवर्जन प्लान
- देहरादून/ऋषिकेश की तरफ से आने वाले ऑटो/बिक्रम को सप्तऋशि बैरियर से सर्विस लेन में भेजकर दूधाधारी चौक से यू-टर्न कर वापस भेजा जायेगा.
- ज्वालापुर से आने वाले ऑटो/विक्रम तथा ई-रिक्शा शिवमूर्ति तिराहा से तुलसी चौक से देवपुरा तिराहे से वापस जायेंगे.
- जगजीतपुर से आने वाले ऑटो/विक्रम तथा ई-रिक्शा सिंहद्वार से वापस जायेगें.
- कनखल से आने वाले ऑटो/विक्रम तथा ई-रिक्शा तुलसी चौक से वापस जायेगें.
- बीएचईएल की तरफ से आने वाले विक्रम/ऑटो रिक्शा भगत सिंह चौक होते हुए टिबडी फाटक, पुराना रानीपुर मोड से ऋषिकुल तिराहा अन्दर से वापस जायेगें.
- हिलबाईपास से आने वाले ऑटो/विक्रम तथा ई-रिक्शा बिल्केश्वर तिराहे से वापस जायेगें.
इन बिंदुओं पर भी ध्यान दें
- चीला मार्ग केवल ऋषिकेश से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए प्रयोग होगा जिसमें वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी. जिसे चीला-टी प्वांईट व भीमगौड़ा बैराज से बैरियर लगाकर वन-वे किया जायेगा.
- पोस्ट ऑफिस तिराहा से हरकी पौड़ी तक जीरो जोन रहेगा.
- भीमगौड़ा बैरियर से हरकी पौड़ी तक जीरो जोन रहेगा.
- शिवमूर्ति से वाल्मिकि चौक से पोस्ट आफिस तिराहा से गुजरांवाला से तुलसी चौक से देवपुरा चौक तक वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी.
- 4यातायात का दबाव बढने पर चण्डीचौक, शिवमूर्ति चौक, तुलसी चौक, बिल्केश्वर तिराहा से समस्त आटो/बिक्रम/ई-रिक्षा पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे