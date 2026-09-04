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हरिद्वार के संत बोले नेपाल से हमारे जेनेटिक संबंध, आधे घंटे की बैठक में मदद के लिए जुटाए ₹38 लाख

नेपाल आपदा पीड़ितों की मदद को साधु-संतों ने बढ़ाए हाथ ( Etv Bharat )

संतों ने बैठक कर नेपाल आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की (ETV Bharat)

हरिद्वार के संतों ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ: इसके साथ ही लक्ष्य निर्धारित किया गया कि अन्य साधु संत भी धनराशि दान देंगे और करीब 51 लाख रुपये इकट्ठा करके नेपाल भेजेंगे. बैठक में संतों ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं. ऐसे कठिन समय में नेपाल के लोगों के साथ खड़ा होना संत समाज का दायित्व है. संतों ने अन्य लोगों से भी आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की.

आधे घंटे की बैठक में संतों ने इकट्ठा कर दिए 38 लाख रुपए: संतों ने नेपाल बाढ़ आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. बैठक में संत समाज ने नेपाल के आपदा प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करने का निर्णय लिया. खास बात यह रही कि करीब आधे घंटे चली बैठक में ही संत समाज की ओर से 38 लाख रुपये की धनराशि एकत्रित कर ली गई. यह धनराशि जिला प्रशासन के माध्यम से नेपाल भेजी जाएगी, ताकि आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके.

हरिद्वार: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आई भीषण बाढ़ आपदा को लेकर हरिद्वार के बड़ा अखाड़ा में गुरुवार शाम को साधु संतों की बैठक हुई. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न अखाड़ों, मठ मंदिरों से जुड़े साधु संत शामिल हुए.

श्रीमहंत ने नेपाल से जेनेटिक संबंध बताया: इस दौरान अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि-

नेपाल और भारत के जेनेटिक संबंध हैं. नेपाल प्राचीन समय से भगवान पशुपतिनाथ की प्राचीन नगरी और हिन्दू राष्ट्र है. नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा बेहद दुखद है. इसलिए सभी साधु संतों ने आपदा में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और कई परिवार प्रभावित हुए हैं. संत समाज ने हमेशा आपदा और संकट के समय मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी है. बैठक में संतों ने मिलकर 38 लाख रुपये की धनराशि जुटाई है. यह राशि जिला प्रशासन के माध्यम से नेपाल भेजी जाएगी.

-श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज, अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद-

जरूरत पड़ने पर आगे भी संत करेंगे नेपाल के लोगों की मदद: श्रीमहंत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर संत समाज आगे भी सहयोग करेगा. इस आपदा में अनेकों देशों के नागरिकों की भी जान गई है. उन सबके प्रति साधु संतों की संवेदना है. साधु संतों के पास आने वाली दान दक्षिणा और भिक्षा से एकत्रित कर धनराशि नेपाल देश को भेजी जाएगी.

संतों ने सिर्फ 30 मिनट की बैठक में 38 लाख रुपए जमा कर लिए (ETV Bharat)

बैठक में शामिल हुए 13 अखाड़ों के संत : अखाड़ा परिषद प्रवक्ता महंत करौली शंकर महाराज ने कहा कि-

नेपाल आपदा को लेकर आयोजित की गई इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और मठ मंदिरों से जुड़े महंत भी शामिल हुए. नेपाल राष्ट्र में जो भारी विपदा आई है वह बहुत ही दुखद है. नेपाल और भारत का रिश्ता केवल पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का भी है.

-महंत करौली शंकर महाराज, प्रवक्ता, अखाड़ा परिषद-

नेपाल आपदा से दुखी हैं संत: महंत करौली शंकर महाराज ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि से संत समाज बेहद व्यथित है. बैठक में करीब 38 लाख रुपये एकत्रित होना संत समाज की संवेदनशीलता और सेवा भावना को दर्शाता है. संत समाज संकट की इस घड़ी में नेपाल के लोगों के साथ खड़ा है और हरसंभव सहायता के लिए तैयार है.

51 लाख रुपए जमा करके नेपाल भेजे जाएंगे (ETV Bharat)

नेपाल आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना: बैठक के अंत में संतों ने आपदा में मृत लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. करौली शंकर महाराज ने कहा कि नेपाल में आई आपदा ही साधु संतों की बैठक का मुख्य एजेंडा था और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी साधु संतों ने नेपाल राष्ट्र की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है. निश्चित रूप से साधु संत नेपाल की आने वाले समय में भी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं.

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