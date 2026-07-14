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ओवरचार्जिंग की शिकायत पर RTO कर्मचारी बने आम यात्री, 25 वाहनों के किए चालान, 5 ई रिक्शा और ऑटो सीज

हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन के साथ ही परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है.

Haridwar RTO
मनमाना किराया वसूलने पर सख्त एक्शन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 14, 2026 at 7:47 AM IST

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हरिद्वार: कांवड़ यात्रा से पहले यात्रियों और श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूलने शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग ने अभियान चलाया. रियलिटी चेक करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी आम यात्री बने. आम यात्री कर दिन भर ऑटो और ई रिक्शाओं में सफर किया. इस दौरान पाया गया कि शिकायत एकदम सही थी और मनमाना किराया वसूला जा रहा था.डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान 25 वाहनों का चालान किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 5 ई-रिक्शा और ऑटो सीज कर दिए गए.

अभियान के तहत परिवहन विभाग की टीमों ने आम यात्रियों के रूप में अलग-अलग मार्गों पर ई-रिक्शा और ऑटो में सफर कर किराया वसूली की वास्तविक स्थिति की जांच की. जांच के दौरान कई चालक निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलते मिले. अधिकारियों ने मौके पर ही उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की. साथ ही ई रिक्शा चालकों को फटकार भी लगाई गई. कार्रवाई के दौरान एक ई-रिक्शा चालक ने भेल फाउंड्री गेट से विकास भवन तक करीब 8 किलोमीटर की दूरी के लिए एक यात्री से 200 रुपये वसूल लिए.

जबकि जनपद में ई रिक्शा का निर्धारित किराया 12 रुपये प्रति किलोमीटर तय है. इस हिसाब से उक्त दूरी का किराया लगभग 96 रुपये होना चाहिए था. चालक द्वारा निर्धारित किराए से दोगुने से भी अधिक राशि वसूलने पर विभाग ने वाहन को तत्काल सीज कर दिया. अभियान परिवहन कर अधिकारी (टीटीओ) वरुणा सैनी के नेतृत्व में संचालित किया गया. कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को निर्धारित दरों पर सुरक्षित और पारदर्शी परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से ओवरचार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा ने कहा कि निर्धारित किराए से अधिक धनराशि वसूलना गंभीर अनियमितता है और यात्रियों का आर्थिक शोषण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे आकस्मिक और सघन प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी ई-रिक्शा और ऑटो चालकों से निर्धारित किराया सूची का अनिवार्य रूप से पालन करने और यात्रियों के साथ शालीन एवं नियमसम्मत व्यवहार करने की अपील की है.

साथ ही आमजन से भी कहा गया है कि यदि कोई चालक निर्धारित किराए से अधिक वसूली करता है या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता करता है तो इसकी सूचना तत्काल परिवहन विभाग या जिला प्रशासन को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

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