अवैध निर्माण पर HRDA की बड़ी कार्रवाई, 6 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने 6 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की

Action against illegal colonies
अवैध निर्माण पर HRDA की बड़ी कार्रवाई (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 10:30 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
हरिद्वार: अवैध निर्माणों के खिलाफ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) की सख्ती जारी है. शनिवार 22 नवंबर को एचआरडीए की टीम ने जिले में 6 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. पिछले दो दिनों में प्राधिकरण की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है. एक दिन पहले भी दो बड़ी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया था. कुल मिलाकर दो दिनों में 9 अवैध कॉलोनियों पर जमकर बुलडोजर चलाया गया.

लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका के निर्देश पर टीम ने हरिद्वार की राजा गार्डन कॉलोनी के पास भानू प्रताप स्कूल से आने वाले तालाब से लगते हुए मार्ग पर सूरज सैनी द्वारा अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया. इक्कड गांव में रामा एन्क्लेव से आगे, सराय रोड पर मुअज्जम अली आदि द्वारा किए गए अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण रुकवाया. साथ ही यहां श्मशान घाट के बगल में अनधिकृत कॉलोनी का भी निर्माण रुकवाया गया और बुलडोजर चलाया गया.

खंजनपुर गांव में शमीम द्वारा लगभग 15 से 16 बीघा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण कार्य किया जा रहा पाया गया. इसके साथ ही रुड़की तहसील क्षेत्र में शनि मंदिर के पीछे शेरपुर गांव के पास कमल किशोर द्वारा लगभग 9 से10 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण हटाया गया. श्यामपुर कांगडी गांव में बृजमोहन राणा द्वारा अनधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी. जिस समय टीम मौके पर पहुंची तो कॉलोनियों को विकसित करने का कार्य चल रहा था. टीम ने कार्य रोकने को कहा, लेकिन रोका नहीं गया. सख्ती दिखाते हुए टीम ने सभी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया.

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका ने बताया कि जिन कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके मालिकों को नोटिस भेजे गए थे. नोटिस का जवाब देने के बजाय निर्माण कार्य जारी रखा गया. इसलिए टीम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई
हरिद्वार अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
ILLEGAL COLONIES DEMOLISHED
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण
ACTION AGAINST ILLEGAL COLONIES

