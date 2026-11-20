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हरिद्वार में खौफनाक मंजर: ओवरलोड गन्ने से लदे ट्रक के नीचे कचूमर बनीं दो कारें, बाल-बाल बचे लोग

ओवरलोड गन्ने के ट्रक के नीचे दबीं दो कारें ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: कनखल कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर गन्नों से भरा ओवरलोड ट्रक अचानक पलट गया. हादसे में ट्रक की चपेट में आने से दो कारें उसके नीचे दब गईं. हरियाणा नंबर की कार ट्रक के नीचे पूरी तरह दब गई. गनीमत रही कि इस कार में हादसे के समय कोई सवार नहीं था. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया.

इस समय शुगर मिलों का पेराई सत्र शुरू हो गया है. बड़ी संख्या में किसान गन्ने की फसल लेकर शुगर मिल पहुंच रहे हैं. देर रात गन्नों से भरा एक ओवरलोड ट्रक हरिद्वार में हाईवे की सर्विस लेन से गुजर रहा था. प्रेमनगर तिराहे के पास होटल जान्हवी डेल के सामने अचानक से ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा और पलट गया. हादसा होते ही ट्रक के नीचे दो कारें दब गई. दोनों कारें सर्विस लेन के बराबर में खड़ी थी. बताया गया कि हरियाणा नंबर की कार से एक परिवार रिश्तेदारी में हरिद्वार आया था.