ETV Bharat / state

हरिद्वार रिंग रोड का इंतजार बढ़ा, मानसून ने रोकी निर्माण की रफ्तार, कांवड़ में नहीं मिलेगी राहत

यह मार्ग बहादराबाद से शुरू होकर सराय, जमालपुर, जगजीतपुर और कांगड़ी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर अंजनी चेक पोस्ट तक पहुंचेगा. इसके शुरू होने के बाद हरिद्वार शहर में भीड़ आ दबाव कम होगा. बहादराबाद से रिंग रोड पर चढ़कर यात्री हरिद्वार आने की बजाय सीधा श्यामपुर निकलेंगे. वहां से इसे नजीबाबाद हाईव पर कनेक्ट किया गया है. इसी प्रकार नजीबाबाद से आने वाले वाहन हरिद्वार को बाईपास कर सीधा बहादराबाद उतर सकेंगे. निर्माण एजेंसी के अनुसार मिट्टी का भराव नहीं हो पाने से आगे का काम नहीं बढ़ पा रहा है. बरसात के दौरान मिट्टी उपलब्ध न होने और खनन सामग्री नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य की चाल धीमी हो गई है.

दरअसल हरिद्वार में ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में तैयार की जा रही रिंग रोड परियोजना तीन चरणों में प्रस्तावित है. पहले चरण में बहादराबाद से श्यामपुर अंजनी चेक पोस्ट तक लगभग 15 किलोमीटर लंबा बाईपास रोड बनाया जा रहा है. परियोजना के तहत अब तक करीब 77 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. करीब 9 किलोमीटर फोरलेन सड़क का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है.

हरिद्वार: शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बनाई जा रही रिंग रोड परियोजना का लाभ इस बार भी कांवड़ मेले में नहीं मिल पाएगा. जून में पूरी होने वाली यह परियोजना एक बार फिर अटक गई है. बरसात के चलते खनन कार्य बंद होने और मिट्टी उपलब्ध नहीं होने से करीब 800 करोड़ रुपये की पहले चरण की परियोजना के निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी हो गई है. माना जा रहा है 2027 कुंभ मेले से पहले यह परियोजना पूरी हो जाएगी. जिसके बाद लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी.

इस रिंग रोड में छह फ्लाईओवर बन रहे हैं. गंगा नदी पर एक बड़ा सड़क पुल भी बनाया जा रहा है. सड़क पुल लगभग बनकर तैयार हो गया है. रिंग रोड परियोजना वर्ष 2023 में शुरू हुई थी. पहले चरण को अप्रैल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. लगातार व्यवधानों के कारण यह समय सीमा पहले ही प्रभावित हो चुकी है. अधिकारियों के अनुसार अब पहले चरण का निर्माण नवंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है. इसलिए इस बार भी कांवड़ मेले में रिंग रोड का लाभ नहीं मिल पाएगा. कुंभ मेले से पहले यदि यह परियोजना पूरी हो गई तो, निश्चित रूप से हरिद्वार शहर को जाम से निजात मिलेगी और यात्रियों को इसका सीधा लाभ होगा.

तीन चरणों में पूरी होनी है रिंग रोड परियोजना: पहले चरण में बहादराबाद से श्यामपुर तक का कार्य गतिमान है. दूसरे चरण की परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है. परियोजना का दूसरा चरण अंजनी चौकी से काली मंदिर क्षेत्र होते हुए नहर के ऊपर से मोतीचूर फ्लाईओवर तक प्रस्तावित है. जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है. तीसरे चरण का अंतिम स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन तीनों चरणों की कुल लंबाई करीब 55 किलोमीटर प्रस्तावित है.

हरिद्वार रिंग रोड परियोजना (फोटो सोर्स: ETV Bharat)



क्या बोली जनता: हरिद्वार में जाम की समस्या बढ़ गई है. स्नान पर्वों पर यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है. रिंग रोड परियोजना का कार्य पिछले तीन सालों से चल रहा है. कांवड़ मेले से पहले यह रोड बन जाती तो, इस बार हरिद्वार में जाम नहीं लगता. इसलिए जल्द से जल्द रिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण होना चाहिए. जिससे आने वाले कुंभ मेले में लोगों को जाम से परेशान न होना पड़े.

क्या बोले जनप्रतिनिधि: धामी सरकार में कैबिनटे मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा भाजपा सरकार के राज में सड़क कनेक्टिविट में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं. कई बाईपास रोड बनाई जा रहीं हैं,जिनके बनने के बाद लोगों को सुविधा होगी. एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, आने वाले कुंभ मेले से पहले रिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण होगा. दिव्य और भव्य कुंभ कराने के लिए लगातार कार्य चल रहा है.

पढे़ं- मुख्य सचिव ने कुंभ मेले से पहले रिंग रोड निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश, भव्य कुंभ के आयोजन का दिया आश्वासन

पढे़ं- कछुआ गति से चल रहा रिंग रोड का निर्माण कार्य, अब 2025 तक पूरा होने की उम्मीद

पढे़ं- हरिद्वार में तेजी से चल रहा है रिंग रोड का निर्माण कार्य, जल्द ही लोगों को जाम से मिलेगी निजात