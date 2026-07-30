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लूट की वारदात की मास्टरमाइंड निकली महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पढ़ें पूरी खबर

लक्सर: पुलिस ने व्यक्ति के साथ मारपीट मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने जब मामले की जांच की तो वो भी हैरान रह गई. पूरी घटना को अंजाम देने वाली एक महिला निकली, जिसने पूरी वारदात की साजिश रची. जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत लक्सर कोतवाली पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए घटना की मास्टरमाइंड महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से लूट की रकम बरामद कर ली है, जबकि अन्य आरोपितों की तलाश जारी है. पुलिस के अनुसार, भगवानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिहचंडी निवासी इमरान ने 20 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी कि 14 जुलाई को चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए ₹1 लाख लूट लिए.

शिकायत के आधार पर लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूचना और मैनुअल जांच के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ी, जांच में सामने आया कि पूरी वारदात की साजिश एक महिला ने रची थी.