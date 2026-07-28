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डीजे पर डांस करने से भड़का प्रेमी, गला दबाकर कर दी प्रेमिका की हत्या, पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्यारा

हरिद्वार पुलिस ने युवती के ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस शव की तलाश कर रही है.

Haridwar Murder Case
हरिद्वार पुलिस ने युवती के ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 28, 2026 at 6:06 PM IST

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हरिद्वार: जिले की बहादराबाद पुलिस ने चार दिन पहले दर्ज हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेल और आपसी विवाद के कारण आरोपी ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और शव गंगनहर में फेंक दिया. आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी बरामद कर लिया गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि पारिवारिक शादी में युवती के डीजे पर डांस करने से भी आरोपी काफी नाराज था.

पुलिस के मुताबिक, बीती 24 जुलाई को एक व्यक्ति ने कोतवाली बहादराबाद में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी 21 वर्षीय बेटी की हत्या गांव के ही निवासी नावेद पुत्र रियासत और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई है.

तहरीर के आधार पर थाना बहादराबाद में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा तत्काल सीओ सिटी अभय सिंह एवं ज्वालापुर सीओ संजय चौहान को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए बहादराबाद इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया.

ऐसे हुआ मर्डर केस का खुलासा: उधर, घटना के बाद मुख्य आरोपी 28 वर्षीय नावेद अपने घर से फरार हो गया था. पुलिस द्वारा उसके परिजनों एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की गई. लेकिन किसी ने भी आरोपी के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं दी. उधर, युवती का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था. जिससे जांच और भी चुनौतीपूर्ण हो गई.

इसके बावजूद पुलिस टीम ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र का उपयोग करते हुए आरोपी की तलाश लगातार जारी रखी. आरोपी की गिरफ्तारी हेतु संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई. इस बीच 27 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नावेद अपने रिश्तेदारों के यहां ग्राम भगवानपुर चंदनपुर, मंगलौर क्षेत्र में छिपा हुआ है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस सहयोग से आरोपी का फोटो दिखाकर पूछताछ की. एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा तालाब के समीप संदिग्ध युवक के खड़े होने की जानकारी दी गई. पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युवक से नाम-पता पूछा गया. शुरुआत में पुलिस को देखकर नावेद घबरा गया और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका. पहचान संबंधी दस्तावेज मांगने एवं सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नावेद पुत्र रियासत निवासी ग्राम अलीपुर, थाना बहादराबाद बताया.

ऐसे दिया था हत्याकांड को अंजाम: पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि, उसका युवती के साथ प्रेम संबंध था. दोनों के बीच समय के साथ विवाद बढ़ने लगे. आरोपी के अनुसार, एक पारिवारिक समारोह के दौरान युवती ने लड़कों के साथ डीजे पर डांस किया. उसके द्वारा मना भी किया लेकिन युवती नहीं मानी. जिससे दोनों के बीच कहासुनी हुई और युवती उसे विभिन्न मामलों में फंसाने की धमकी देने लगी. युवती ने उसकी मां और बहन को गंदी गालियां दीं. साथ ही कोर्ट में बयान देने की बात की.

आरोपी ने यह भी बताया कि वह स्वयं को लगातार ब्लैकमेल महसूस कर रहा था. इसी कारण उसने युवती की हत्या करने की योजना बनाई. योजना के मुताबिक, वह युवती को 7 जुलाई को कलियर लेकर गया और होटल में रुका. अगले दिन 8 जुलाई तड़के उसे अपने साथ सुनसान क्षेत्र की ओर ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गंगनहर में फेंक दिया. इसके बाद वह अपने गांव लौट आया और सामान्य दिनचर्या अपनाने का प्रयास करता रहा.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और पुलिस की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन एवं आधार कार्ड बरामद कराया गया.

गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
-अमरजीत सिंह, थाना प्रभारी, बहादराबाद-

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