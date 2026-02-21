ETV Bharat / state

मां के साथ सो रही 2 साल की बच्ची को चोरी कर ले गया युवक, पुलिस की सक्रियता आई काम, तिराहे पर छोड़कर हुआ फरार

हरिद्वार में पुलिस ने चोरी हुई दो साल की बच्ची को 4 घंटों में बरामद कर लिया. पुलिस तमाम गिरोहों की कुंडली खंगाल रही है.

Haridwar Crime
हरिद्वार में बच्ची को चोरी कर ले जाता युवक (Photo-Local Resident)
ETV Bharat Uttarakhand Team

February 21, 2026

हरिद्वार: पुलिस की सक्रियता से एक दो साल की बच्ची अगवा होने के चार घंटे बाद ही सकुशल बरामद कर ली गई. रात के अंधेरे में एक युवक ने बच्ची को अगवा कर लिया था. सूचना मिलते पुलिस की पांच टीमें सक्रिय हुई और सीसीटीवी व मुखबिर की सहायता से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तो आरोपी को हरिद्वार से भागने का मौका नहीं मिला. आरोपी ऋषिकुल तिराहे पर बच्ची को छोड़कर फरार हो गया. जिसके बाद मायापुर चौकी में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे मामले का खुलासा किया.

पुलिस की सक्रियता आई काम : एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के अनुसार, बीती रात तुलसी चौक स्थित फुटपाथ से एक दो साल की बच्ची अपनी मां के साथ सोई सुई थी, तभी एक अज्ञात युवक ने बच्ची को चोरी कर लिया और उठाकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही पलिस एक्टिव हुई. बच्ची के चोरी होने मामले में तत्काल प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई.

5 टीमों ने खंगाले 50 सीसीटीवी कैमरे: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने नगर कोतवाली पुलिस समेत पुलिस की 5 संयुक्त टीमें गठित की और बच्ची की जल्द सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए गए. एसएसपी के निर्देश पर जनपद संवेदनशील स्थान,बॉर्डर, बस अड्डे व रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधियों को टटोला गया. साथ ही आसपास लगे 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. पुलिस को बच्ची को ले जाता हुआ युवक देवपुरा चौक के पास लगे सीसीटीवी में नजर आया. पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया.

4 घंटों में सकुशल बरामद की बच्ची: हरिद्वार आने और जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई और हरिद्वार पुलिस ने मात्र 4 घंटों के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद करने में कामयाबी हासिल की गई है. मैन्युअल पुलिसिंग एवं डिजिटल सबूत के माध्यम से पुलिस टीम के लगातार प्रयासों के बाद चुरायी गई बच्ची ऋषिकुल चौक बस स्टॉप के पास लावारिस हालत में मिली.

गिरोहों की कुंडली खंगाल रही पुलिस: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस की सख्त चेकिंग के चलते आरोपी युवक बच्ची को शहर से बाहर ले जाने में सफल नहीं हो सका. इसलिए उसने बच्ची को लावारिस छोड़ दिया और फरार हो गया. अब तक जुटाए गए सबूतों को जोड़कर पुलिस टीमें अपहरणकर्ता की तलाश में जुटी हुई हैं. अपहरणकर्ता की पहचान कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

एसएसपी ने बताया कि फिलहाल बच्ची सकुशल है, इसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. पूर्व में बच्चा चोर गिरोहों की कुंडली भी खंगाली जा रही है. बच्ची को सकुशल पाकर परिजन खुश नजर आए और उन्होंने हरिद्वार पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है.

