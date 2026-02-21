ETV Bharat / state

मां के साथ सो रही 2 साल की बच्ची को चोरी कर ले गया युवक, पुलिस की सक्रियता आई काम, तिराहे पर छोड़कर हुआ फरार

हरिद्वार: पुलिस की सक्रियता से एक दो साल की बच्ची अगवा होने के चार घंटे बाद ही सकुशल बरामद कर ली गई. रात के अंधेरे में एक युवक ने बच्ची को अगवा कर लिया था. सूचना मिलते पुलिस की पांच टीमें सक्रिय हुई और सीसीटीवी व मुखबिर की सहायता से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तो आरोपी को हरिद्वार से भागने का मौका नहीं मिला. आरोपी ऋषिकुल तिराहे पर बच्ची को छोड़कर फरार हो गया. जिसके बाद मायापुर चौकी में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे मामले का खुलासा किया.

पुलिस की सक्रियता आई काम : एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के अनुसार, बीती रात तुलसी चौक स्थित फुटपाथ से एक दो साल की बच्ची अपनी मां के साथ सोई सुई थी, तभी एक अज्ञात युवक ने बच्ची को चोरी कर लिया और उठाकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही पलिस एक्टिव हुई. बच्ची के चोरी होने मामले में तत्काल प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई.

5 टीमों ने खंगाले 50 सीसीटीवी कैमरे: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने नगर कोतवाली पुलिस समेत पुलिस की 5 संयुक्त टीमें गठित की और बच्ची की जल्द सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए गए. एसएसपी के निर्देश पर जनपद संवेदनशील स्थान,बॉर्डर, बस अड्डे व रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधियों को टटोला गया. साथ ही आसपास लगे 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. पुलिस को बच्ची को ले जाता हुआ युवक देवपुरा चौक के पास लगे सीसीटीवी में नजर आया. पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया.

4 घंटों में सकुशल बरामद की बच्ची: हरिद्वार आने और जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई और हरिद्वार पुलिस ने मात्र 4 घंटों के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद करने में कामयाबी हासिल की गई है. मैन्युअल पुलिसिंग एवं डिजिटल सबूत के माध्यम से पुलिस टीम के लगातार प्रयासों के बाद चुरायी गई बच्ची ऋषिकुल चौक बस स्टॉप के पास लावारिस हालत में मिली.