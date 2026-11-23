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हरिद्वार कार्तिक पूर्णिमा स्नान, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान, रात 12 बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री

हरिद्वार हरकी पैड़ी. (फाइल फोटो) ( ETV BHARAT )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में मंगलवार 24 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है. हरिद्वार में पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है. स्नान पर्व पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को दो सुपर जोन, 11 जोन और 30 सेक्टरों में बांटा गया है. इसके साथ यातायात प्लान भी जारी किया है. ताकि आम जनता को जाम में न फंसना पड़े.

रविवार को ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में एसपी सिटी दीपक सिंह ने स्नान पर्व की ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया. उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनके ड्यूटी प्वाइंट, जिम्मेदारियों और भीड़ नियंत्रण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए. एसपी सिटी ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी अपने निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर मुस्तैद रहें और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखें.