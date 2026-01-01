ETV Bharat / state

नए साल के आखिरी दिन हरिद्वार पुलिस ने दिया गिफ्ट, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान, पढ़ें पूरी खबर

हरिद्वार: साल के आखिरी दिन हरिद्वार पुलिस ने लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है. ऑपरेशन रिकवरी के तहत सिडकुल थाना और नगर कोतवाली पुलिस ने 138 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को लौटाकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरी. बरामद सभी मोबाइल की कीमत करीब 34 लाख रुपये बताई जा रही है. लंबे समय से खोए हुए मोबाइल वापसी की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरों पर मोबाइल मिलते ही रौनक लौट आई.

सिडकुल थाना पुलिस ने 126 खोए हुए मोबाइल रिकवर किए हैं, जिनकी मार्किट वैल्यू करीब 32 लाख रुपये बताई जा रही है. जबकि नगर कोतवाली पुलिस ने 12 मोबाइल बरामद किए, जिनकी मार्किट वैल्यू करीब एक लाख अस्सी हजार रुपए रुपये है. यह सभी मोबाइल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की मदद से ट्रेस किए गए, जो खोए या चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी में महत्वपूर्ण साबित हुआ.

सिडकुल थाने में एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि हरिद्वार पुलिस केवल अपराध और नशा तस्करी पर अंकुश लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन की समस्याओं का समाधान भी कर रही है. मोबाइल जैसे जरूरी साधन के खोने के बाद ऑपरेशन रिकवरी उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया. बरामद किए गए अधिकांश मोबाइल सिडकुल क्षेत्र में कार्यरत बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों, विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के हैं. मोबाइल वापस पाकर सभी ने हरिद्वार पुलिस का आभार जताया और इस पहल की सराहना की. जितेंद्र मेहरा ने बताया कि आगे भी सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से खोए मोबाइल की रिकवरी का अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके.