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पथरी पावर हाउस से बरामद हुआ गाजियाबाद के युवक का शव, गंगा में छलांग लगाने के बाद हुआ था लापता

हरिद्वार पुलिस ने आठ दिन बाद गंगा में बहे युवक का शव बरामद कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा.

Youth Dies After Drowning Ganga
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 24, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: सुभाष घाट पर गंगा में छलांग लगाने के दौरान लापता हुए गाजियाबाद निवासी युवक का शव पथरी पावर हाउस के पास बरामद कर लिया गया है. घटना के बाद से लगातार चल रहे सर्च अभियान के बाद पुलिस को आठ दिन बाद यह सफलता मिली. पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस के अनुसार गाजियाबाद के सेक्टर-23 संजय नगर निवासी 27 वर्षीय उत्सव जौहरी अपने दोस्तों के साथ बीती 15 मार्च को हरिद्वार घूमने आए थे. देर शाम सभी दोस्त हरकी पैड़ी क्षेत्र में पहुंचे. रात के समय सभी दोस्त सुभाष घाट पर तीरथ होटल के सामने गंगा में स्नान करने लगे. गंगा स्नान के दौरान उत्सव ने रेलिंग से गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन नीचे उतरते समय वह संतुलन खो बैठा और तेज बहाव में बहकर लापता हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीमों ने गंगा में लगातार तलाश अभियान चलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका. इसके बाद परिजन भी हरिद्वार पहुंचे और लापता हुए युवक की काफी खोजबीन की. दिन रात गंगा में जल पुलिस के गोताखोरों ने युवक की तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था. आखिरकार सोमवार को पथरी पावर हाउस के पास एक शव दिखाई देने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान उत्सव जौहरी के रूप में की.

युवक के डूबने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो मृतक उत्सव के दोस्तों ने ही मोबाइल में रिकॉर्ड किया था. रेलिंग से छलांग लगाते वक्त उत्सव के दोस्त वीडियो बना रहे थे. वीडियो में सामने आया था कि छलांग लगाने के बाद उत्सव अपना संतुलन खो बैठा और फिर संभल नहीं पाया.

कुछ सेकंड तक वो पानी में उल्टा तैरता हुआ, आगे की तरफ जाता दिखाई दिया और फिर अचानक से गहरे पानी में डूब कर लापता हो गया. दोस्तों को पता नहीं था कि उत्सव डूब रहा है. क्योंकि उत्सव तैरना भी जनता था. वहीं नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि शव बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

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