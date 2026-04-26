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अपराधियों पर पुलिस की नकेल, जेल जा चुके 85 नशा तस्कर चिन्हित, 25 की थाने में कराई परेड

हरिद्वार में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई तेज कर दी है. साथ ही अपराधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

Haridwar Drug Smuggler
अपराधियों की थाने में कराई परेड (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 26, 2026 at 9:04 AM IST

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हरिद्वार: हरिद्वार पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पथरी पुलिस का नया एक्शन प्लान और ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ा कदम उठाते हुए एनडीपीएस एक्ट में पूर्व में जेल जा चुके 85 नशा तस्करों को चिन्हित किया. जिसमें से शनिवार को 25 लोगों को थाने बुलाकर उनकी परेड कराई गई. साथ ही 15 दिन के अंदर थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के सख्त निर्देश भी दिए गए. सख्त हिदायत दी गई कि अभी भी नहीं सुधरे तो अगली बार सीधा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के सौदागरों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान जारी है. साथ ही एनडीपीएस एक्ट में पूर्व में जेल जा चुके व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसी क्रम में थानाध्यक्ष पथरी रविंद्र सिंह द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए वर्ष 2016 से 2025 तक एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुके कुल 85 आरोपियों को चिन्हित किया गया. इनमें से 25 आरोपियों को थाने में बुलाया गया और थाने में ही परेड कराई गई. पथरी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह द्वारा सभी उपस्थित आरोपियों को सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में यदि वे किसी भी प्रकार से एनडीपीएस एक्ट से संबंधित नशे के कारोबार में में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही सभी को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक 15 दिन के भीतर थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. इस संबंध में थाना पथरी में एक विशेष रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें सभी चिन्हित आरोपियों का आपराधिक इतिहास, फोटो, फोन नंबर तथा वर्तमान स्थिति अंकित की गई. सभी चिन्हितों पर पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि जनपद में नशे के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके.

पथरी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा ऑपरेशन प्रहार पर गहनता से कार्य किया जा रहा है. नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जेल जा चुके नशा तस्करों को चिन्हित किया गया और कुल मिलाकर 85 में से 25 आरोपियों को थाने बुलाकर परेड कराई गई. साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध नशे के काले कारोबार में संलिप पाया गया तो, नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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