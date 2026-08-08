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डाक कांवड़ के साथ ही हरिद्वार पुलिस की अग्नि परीक्षा शुरू! पार्किंग होने लगी पैक, हाईवे पर विशेष नजर

डाक कांवड़ के साथ ही बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़ वाहन हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की चुनौती भी बढ़ी

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 4:10 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 5:00 PM IST

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हरिद्वार: कांवड़ मेला अब अपने चरम पर पहुंच गया है. डाक कांवड़ियों की आमद लगातार बढ़ने के साथ ही पुलिस प्रशासन के सामने यातायात को सुचारू बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ गई है. इसी को देखते हुए हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और अन्य अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं. अधिकारियों की नजर कांवड़ियों की आवाजाही, पार्किंग व्यवस्था और हाईवे पर यातायात संचालन पर बनी हुई है.

डाक कांवड़ की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़ वाहन पहुंच रहे हैं. इसके चलते बैरागी कैंप, पंतद्वीप और दीनदयाल पार्किंग में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इनमें सबसे अधिक वाहन बैरागी कैंप पार्किंग में नजर आ रहे हैं. यहां करीब 30 हजार वाहनों को खड़ा करने की क्षमता है. बीती रात भी डीएम और एसएसपी ने पार्किंग में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था.

डाक कांवड़ के साथ ही हरिद्वार पुलिस की अग्नि परीक्षा शुरू! (ETV Bharat)

नगला इमरती बायपास से बैरागी कैंप भेजे जा रहे वाहन: नारसन और भगवानपुर बॉर्डर से आने वाले वाहनों नगला इमरती बायपास से हरिद्वार भेजा जा रहा है. हरिद्वार के जगजीतपुर डायवर्जन प्वाइंट से सभी डाक कांवड़ वाहन बैरागी कैंप पार्किंग में भेजे जा रहे हैं. पुलिस और प्रशासन की टीमें पार्किंग स्थलों पर लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि वाहनों का दबाव सड़कों पर न बढ़े और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो.

इसके अलावा दीनदयाल, रोडिबेलवाला, पंतद्वीप पार्किंग में भी वाहनों की संख्या बढ़ रही है. बिजनौर के रास्ते से हरिद्वार आने वाले वाहनों को गौरीशंकर पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है. बैरागी कैंप में डाक कांवड़ वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि अन्य पार्किंग में दोपहिया वाहन नजर आ रहे है.

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हरिद्वार में गंगा घाटों पर लगी भीड़. (ETV Bharat)

क्या बोले एसएसपी: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि हरिद्वार में सभी राज्यों से करोड़ों शिवभक्त आ रहे हैं. हरकी पैड़ी समेत सभी प्रमुख मठ मंदिर में भी भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की गई है. कांवड़ मेले के अंतिम चरण को देखते हुए व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है.

शनिवार सुबह 11 बजे से अलग प्लान लागू किया गया है. कांवड़ पटरी के साथ ही अब हाईवे से भी वाहनों को भेजा जा रहा है. डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ ही पुलिस बल को भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है. पार्किंग स्थलों में वाहनों की एंट्री और निकासी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

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हरिद्वार में बड़ी संख्या में डाक कांवड़ के वाहन पहुंच रहे हैं. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले के लिए तैयार किया गया रूट डायवर्जन प्लान लागू है. इसके तहत वाहनों को निर्धारित मार्गों से संचालित किया जा रहा है. पुलिस का प्रयास है कि कांवड़ियों की आवाजाही के साथ-साथ हाईवे पर यातायात भी सुचारू बना रहे. हाईवे को पूरी तरह खुला रखने के लिए पुलिस टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. डाक कांवड़ के इस अंतिम चरण में यातायात का दबाव तेजी से बढ़ने की संभावना है. ऐसे में पुलिस की प्राथमिकता भीड़ को नियंत्रित करने के साथ यातायात को लगातार गतिमान रखना है. पार्किंग फुल होने की स्थिति में वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक पार्किंग स्थलों की ओर भेजने की व्यवस्था की गई है. प्रयास है कि इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ मेला सम्पन्न कराया जा सके.

Last Updated : August 8, 2026 at 5:00 PM IST

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