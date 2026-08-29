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सिडकुल में युवक युवतियों के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूंसे और बेल्ट, पड़ताल में जुटी पुलिस

हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में युवक युवती के आपसी विवाद के बाद सड़क पर कई लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग सड़क पर ही एक दूसरे से भिड़ गए. इस दौरान लात घूंसे चलने के साथ बेल्ट से भी जमकर मारपीट की गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवतियां भी हाथ साफ करती नजर आ रही हैं. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सिडकुल क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले कई युवक और युवतियां छुट्टी के वक्त बाहर निकले थे. बताया जा रहा है कि एक युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद कितना बड़ा की देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए. एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे. इतना ही नहीं इस बीच लोगों ने मारपीट की घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.