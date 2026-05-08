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पुलिस को अज्ञात शव की शिनाख्त में लगे तीन दिन, टूटा मोबाइल बना अहम सुराग, हिमाचल के बुजुर्ग का निकला शव

हरिद्वार: पुलिस ने आखिरकार गंगनहर से बरामद हुए अज्ञात शव की शिनाख्त कर ली है. मृतक की पहचान 59 वर्षीय ताराचंद उर्फ बिट्टू के रूप में हुई, जो हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाला था. ताराचंद कुछ दिन पहले नौकरी की तलाश में घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा. तीन दिन पहले पहले हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को उसका शव गंगनहर से बरामद किया था जेब में कोई दस्तावेज न होने के चलते उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी. इसलिए पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. मृतक की जेब से निकले मोबाइल से पुलिस उनके परिजनों तक पहुंच गई और उन्हें हरिद्वार बुलाकर शव को सुपुर्द किया गया.

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड द्वारा अज्ञात शवों की शिनाख्त हेतु जारी एसओपी का प्रभावी पालन कराया जा रहा है. एसओपी का पालन करते हुए कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने 03 दिन के अथक प्रयास के बाद एक अज्ञात शव की पहचान कर परिजनों तक सूचना पहुंचाई.बीती चार मई को थाना ज्वालापुरकोतवाली क्षेत्रान्तर्गत जटवाड़ा पुल के पास गंगनहर से एक अज्ञात बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी. इसके बादपंचायतनामा की कार्यवाही के उपरांत शव को शिनाख्त एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला अस्पताल हरिद्वार की मोर्चरी में रखवाया गया.

मृतक के पास कोई पहचान पत्र अथवा दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण उसकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण बन गया था.तलाशी के दौरान मृतक की जेब से एक पुराना एवं क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें एक सिम कार्ड लगा हुआ था. थाने में कार्यालय में नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा उक्त सिम को अपने मोबाइल में लगाकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु प्रारम्भ में कोई नंबर अथवा डाटा प्राप्त नहीं हो सका. लगातार प्रयास करते हुए उक्त सिम को सक्रिय रखा गया. दो दिन बाद उस नंबर पर एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने स्वयं को हिमाचल प्रदेश निवासी बताते हुए कहा कि यह नंबर बिट्टू नामक व्यक्ति का है, जो उसके यहां कारपेंटर का कार्य करता था.