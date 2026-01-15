ETV Bharat / state

कोहरे की आड़ में अज्ञात चोरों ने पुलिस कांस्टेबल के घर के चटकाए ताले, बिजनौर के हिस्ट्रीशीटर समेत चार गिरफ्तार

हरिद्वार पुलिस ने चोरी के आरोप में बिजनौर के हिस्ट्रीशीटर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 15, 2026 at 8:26 AM IST

हरिद्वार: सिडकुल थाना पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल के घर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया. चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चार शरीर चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम कुशलपाल, भोले, राकेश और पवन हैं. चारों आरोपियों ने घने कोहरे का फायदा उठाकर पुलिस कांस्टेबल महेंद्र कुमार के बंद घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. आरोपी राकेश और भोले दोनों सगे भाई और ग्राम सदादपुर, थाना बढ़ापुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. दोनों उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर जिले के हिस्ट्रीशीटर हैं. चारों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है. बरामद सामान की कीमत करीब पौने दो लाख रुपए बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस ने तैनात कांस्टेबल महेंद्र कुमार बाहर नौकरी करते हैं. सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित बद्री विशाल पुरम कॉलोनी गुसाई एनक्लेव नवोदय नगर में उनका घर है. बीती 11 जनवरी को महेंद्र कुमार ड्यूटी के लिए बाहर गए हुए थे और घर पर ताला लगा हुआ था. घने कोहरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोर उनके घर में घुस आए. चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ा और घर में वाशिंग मशीन, लैपटॉप, इनवर्टर, बैटरी, एलइडी टीवी, और ₹86000 की नकदी लेकर फरार हो गए. शिकायत मिलते ही पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और वारदात के खुलासे के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने पुलिस टीम का गठन किया.

पुलिस टीम ने मैनुअल पुलिसिंग का उदाहरण पेश करते हुए मुखबिर की सूचना पर हर्षिता कॉलोनी से 4 संदिग्धों को दबोच लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर चारों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया. कब्जे से चोरी के माल बरामद किया जिसकी बाजार कीमत करीब पौने दो लाख रुपये है. जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी भोले और राकेश बिजनौर के हिस्ट्रीशीटर हैं और दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

बेगमपुर बहादराबाद में भी चोर गिरफ्तार: बहादराबाद थाना पुलिस ने भी एक फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम विशाल धीमान पत्र अनिल धीमान है. जो बहादराबाद थाना क्षेत्र के बहादराबाद सैनी गांव का निवासी है. आरोपी ने बीती 11 जनवरी को बेगमपुर स्थित एक कंपनी से स्टील के पाइप और अन्य सामान चोरी कर किए थे और फरार हो गया था. कंपनी प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को बेगमपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से स्टील के पाइप भी बरामद किए गए हैं. बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है.

