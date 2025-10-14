ETV Bharat / state

रुड़की से चोरी हुआ बच्चा पुलिस ने 72 घंटे में ढूंढ निकाला, 4 लाख 90 हजार में हुआ था सौदा, 6 अरेस्ट

ऐसे हाथ लगा सुराग: इस दौरान उनके हाथ इस पूरी वारदात की एक अहम कड़ी हाथ लगी, जिसका नाम आस मोहम्मद लंगड़ा (36 वर्ष) पुत्र शुकरूद्दीन निवासी कंचवाला पुल अहमद नगर गली नंबर 22 मेरठ था. पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पहले आस मोहम्मद की पत्नी शहनाज (35 वर्ष) अज्ञात महिलाओं में से एक, और फिर सलमा (26 वर्ष ) पत्नी राजा निवासी श्याम नगर मेरठ, (दूसरी अज्ञात महिला) तक पहुंची और उनसे पूरे घटनाक्रम की विस्तार से पूछताछ की.

ऐसे मेरठ पहुंची पुलिस: इसके बाद हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश देते हुए कलियर और आसपास के थानों की संयुक्त टीमें गठित कर बच्चे की जल्द से जल्द तलाश करने के निर्देश जारी किए. साथ ही टेक्निकल सपोर्ट के लिए सीआईयू रुड़की प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. टीम द्वारा जुटाए गए मैनुअल और डिजिटल साक्ष्यों का पीछा करते हुए पुलिस टीम मेरठ पहुंची.

पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया खुलासा: देर रात दो महिलायें उनके पास आईं और कुछ लोगों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत करते हुए वहां पर रुक गई. इसी दौरान दोनों अंजान महिलाओं ने दंपति से जान पहचान बढ़ाई और उनसे घुलना-मिलना शुरू कर दिया. वहीं कुछ समय बाद अंजान महिलाओं में से एक महिला ने जहीर अंसारी को चाय पिलाने के बहाने अपने साथ ले गई. इस दौरान दूसरी महिला, सो रही उसकी पत्नी की गोद से बच्चा चुराकर रफूचक्कर हो गई. पुलिस ने इस मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी.

बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़: बता दें कि 11 अक्टूबर शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर निवासी जहीर अंसारी ने कलियर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह अपनी पत्नी और तीन माह के बेटे के साथ जियारत के लिए पिरान कलियर दरगाह शरीफ में आये हुए थे. 10 अक्टूबर की रात बिताने के लिए वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक दुकान के पास रुक गए.

रुड़की: हरिद्वार जिले की पिरान कलियर थाना पुलिस ने बच्चा चोरी की घटना का 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इसी के साथ पुलिस ने बच्चे को भी सकुशल छुड़ा लिया है. पुलिस ने इस मामले में एक दिव्यांग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में चार महिलाएं भी शामिल हैं.

बच्चा चोरों की थी पूरी चेन: पूछताछ में बच्चा चोरी के बाद उसके बेचने की पूरी चेन की परत खुली. पुलिस टीम ने अन्य संदिग्ध महिला अंचन (40 वर्ष) पत्नी महेंद्र तिवारी निवासी सीएमओ कम्पाउण्ड मेरठ, नेहा शर्मा (35 वर्ष) पत्नी अमित शर्मा निवासी शास्त्री नगर मेरठ, और बच्चे के अन्तिम खरीदार विशाल गुप्ता उर्फ अच्ची (39 वर्ष) पुत्र बालेश्वर गुप्ता निवासी बी -541 सैनिक विहार ककंर खेडा मेरठ, को गिरफ्तार कर लिया.

संतान नहीं थी तो इसलिए चाहिए था बच्चा: वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए विशाल गुप्ता की शादी को 10 साल होने के बाद भी कोई संतान नही थी. इस कारण वह अपना और अपनी पत्नी का मेरठ के एक अस्पताल में इलाज करा रहा था. यहां नेहा शर्मा बतौर पैसेन्ट कोर्डिनेटर काम कर रही थी. इलाज के दौरान विशाल गुप्ता ने नेहा शर्मा को बताया कि अगर कोई गरीब अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, तो वह बच्चे का लालन-पालन करने को तैयार हैं. ये बात जानकर नेहा शर्मा और अन्य ने कलियर जैसे भीड़भाड वाले इलाके से बच्चा चोरी का प्लान बनाया.

4 लाख 90 हजार में बेचा बच्चा: वहीं योजना के मुताबिक बच्चा चोरी करने में सफल होने पर शहनाज व सलमा (अज्ञात महिलाओं) को आस मोहम्मद लंगड़ा बुक की गई स्विफ्ट डिजायर के जरिए बच्चे सहित कलियर से लेकर फरार हो गया था. इन्होंने बच्चा तीन लाख में अंचन को और अंचन द्वारा तीन लाख नब्बे हजार में नेहा शर्मा को बच्चा बेचा गया. अन्त में नेहा शर्मा ने भी एक लाख रुपये का प्रॉफिट कमाते हुए बच्चे को कुल 4 लाख 90 हजार में विशाल गुप्ता को बेच दिया गया.

अंतिम खरीदार से सकुशल छुड़ा लिया बच्चा: वहीं पुलिस पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर इस प्रकार सघन पूछताछ से उपरोक्त नाबालिग शिशु को विशाल गुप्ता के घर से सकुशल छु़ड़ाते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया. मामला 3 माह के नादान शिशु का अतिसंवेदनशील होने के कारण खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी. इसी क्रम में उच्च अधिकारी के निर्देशन में उक्त बच्चे को महज 55 घंटे के अंदर मुखबिर तंत्र का सहारा लेकर इस ब्लाइंड केस की गुत्थी सुलझा कर नादान शिशु को माता-पिता को सोंपा गया.

एसएसपी ने ये कहा: हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि-

10 अक्तूबर की रात कलियर में बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने 72 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया. साथ ही एक दिव्यांग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.

-प्रमेन्द्र डोबाल, एसएसपी, हरिद्वार-

ये भी पढ़ें: पिरान कलियर में मां के साथ सो रहा चार महीने का मासूम गायब, पुलिस ने दर्ज किया किडनैपिंग का केस