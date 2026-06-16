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परिजनों से बिछड़ गई थी 70 वर्षीय बुजुर्ग अम्मा, भूली घर का पता, पुलिस ने परिजनों से मिलाया

हरिद्वार: हरिद्वार पुलिस ने अपने परिवार से बिछड़ी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सकुशल उसके परिजनों से मिलाया. कई दिनों से महिला बिछड़कर इधर उधर भटक रही है. लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार महिला की पहचान कर पुलिस उसे परिवार के सुपुर्द कर दिया गया. महिला की पहचान 70 वर्षीय दुर्गा देवी, निवासी बजीरपुर, थाना गंगोह, उत्तर के रूप में हुई है. परिजनों ने पुलिस का आभार जताते हुए टीम की सराहना की.

ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के अनुसार, बीती 11 जून को सूचना मिली कि दुर्गा चौक क्षेत्र में लगभग 70 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला अकेली बैठी हुई है. सूचना मिलते ही ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला से पूछताछ की. महिला ने अपना नाम सोमी पत्नी अतर सिंह बताया, लेकिन वह अपने घर का पता स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही थी. उसने बताया कि वो हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान करने भी गई थी और घर का पता भूल गई.

महिला कांस्टेबल की सहायता से बुजुर्ग महिला को कोतवाली ज्वालापुर लाया गया, जहां उसकी देखभाल करते हुए पहचान के प्रयास शुरू किए गए. पुलिस ने कंट्रोल रूम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य माध्यमों से महिला की जानकारी प्रसारित की, लेकिन शुरुआती प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद 14 जून को अपर उप निरीक्षक प्रताप दत्त शर्मा ने महिला से दोबारा गहनता से बातचीत की. पूछताछ के दौरान महिला ने अपने मायके का पता ग्राम बजीरपुर, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश बताया.