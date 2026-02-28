ETV Bharat / state

हरिद्वार में पुलिस ने 30 पियक्कड़ों पर की कार्रवाई, महिलाओं पर कसते थे फब्तियां, दबोचा इनामी गैंगस्टर

पुलिस के अनुसार हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा सार्वजनिक स्थानों व होटल ढाबों में खुलेआम शराब पीकर हुडदंग मचाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. सिडकुल क्षेत्र में फैक्ट्रियों से छुट्टी के समय हुडदंगियों द्वारा राह चलने वाली महिलाओं पर फब्तियां कसने की शिकायतें मिल रही थी. सिडकुल थाना पुलिस ने शिकायतों का संज्ञान लिया और थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाकर सार्वजनिक स्थानों और शराब की दुकानों के आसपास छापेमारी की.

हरिद्वार: सिडकुल थाना पुलिस ने खुलेआम शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की. यहां होटल और ढाबों पर छापेमारी के दौरान 30 लोगों को पकड़कर थाने लाया गया और चालान की कार्रवाई की गई. इसके अलावा सिडकुल पुलिस ने एक फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के करीब छह मुकदमे दर्ज हैं और उस पर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम भी रखा हुआ था.

पुलिस को देखकर खुलेआम शराब पीने वाले लोगों में हड़कंप मच गया. सड़क किनारे व होटल ढाबों पर शराब पीकर हुडदंग मचाने वाले अलग अलग जगहों से कुल 30 व्यक्तियों को पकड़ कर थाने लाया गया और उनके विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालानी कार्रवाई कर 7500 रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया. सभी लोगों को भविष्य के लिए भी चेतावनी दी गई है कि कोई भी सार्वजनकि स्थान पर शराब ना पिए. पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

इसके अलावा सिडकुल पुलिस ने फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट के आरोपी संजु पुत्र सुलेखचन्द, निवासी चौहान मार्केट रावली महदूद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में नशा तस्करी और आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन केस दर्ज हैं. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की. आरोपी पुलिस की गिरफ्त से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे.

लगातार सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी. आरोपी ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को गुमराह कर रहा था. गिरफ्तारी के लिए एसएसपी द्वारा 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने आरोपी को सिडकुल स्थित चीतल डेरी के सामने मैदान से गिरफ्तार किया गया. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

पढ़ें-