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तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, जानिए यूट्यूब चैनल से कैसे फंसाते थे लोगों को

हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो तंत्र-मंत्र के नाम पर यूट्यूब चैनल से लोगों को अपने जाल में फंसाता था.

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ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 2:10 PM IST

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हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत हरिद्वार पुलिस ने तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. श्यामपुर थाना पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर दो पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ₹4.55 लाख नकद, लग्जरी कार, आईफोन और तंत्र-मंत्र में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार 16 जुलाई रात को करीब 9.36 बजे डायल-112 पर थाना श्यामपुर को सूचना प्राप्त हुई कि मन्नत ढाबा चण्डी माता मंदिर के पास एक व्यक्ति से ₹4,60,000 की धोखाधड़ी कर एक पुरुष और एक महिला सफेद रंग की एंडेवर कार संख्या UK17D-2527 से फरार हो गए हैं.

सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष श्यामपुर नितेश शर्मा खुद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. तत्काल सभी पिकेट व चेक पोस्टों को सतर्क करते हुए क्षेत्र में व्यापक चेकिंग व नाकाबंदी कराई गई. रात्रि अधिकारी व चौकी प्रभारी चण्डीघाट उपनिरीक्षक संतोष सेमवाल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. 17 जुलाई को पीड़ित विनोद कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी इन्द्रा कॉलोनी, लिवासपुर, थाना बहालगढ़, जनपद सोनीपत (हरियाणा) की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया.

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम: आरोपियों ने AGHORA नाम से एक यूट्यूब चैनल संचालित कर रखा था, जिस पर तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ व कथित चमत्कारों से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते थे. इन वीडियो से प्रभावित होकर विभिन्न राज्यों के लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं, कथित भूत-प्रेत, ऊपरी बाधा व अंधविश्वास से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए अभियुक्तों से संपर्क करते थे. इसी तरह के हरियाणा का रहने वाले व्यक्ति भी इनके झांसे में आया गया.

आरोप है कि पीड़ित को चण्डी देवी मंदिर के पास विशेष पूजा कराने का झांसा देकर ₹4,60,000 खर्च बताया गया. तय योजना के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित को एक लाल धागे से बंधा मिट्टी का मटका देकर मंत्र जाप करने को कहा और नकदी से भरा बैग अपनी कार में रखवा लिया. इसके बाद पूजा की सामग्री लाने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गए.

12 घंटे में मामले का खुलासा: घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल विशेष पुलिस टीम गठित की गई. सीसीटीवी फुटेज, बॉर्डर चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग, तकनीकी साक्ष्यों व त्वरित पुलिस कार्रवाई के कारण पुलिस टीम ने माइनिंग चेक पोस्ट चिड़ियापुर के पास से दो पुरुष और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

प्रारंभिक पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सोशल मीडिया व यूट्यूब के माध्यम से लोगों में विश्वास पैदा कर उन्हें अंधविश्वास व भय का शिकार बनाते थे. इसके बाद पूजा-पाठ व तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों रुपये व आभूषण हड़प लेते थे.

श्यामपुर थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा इसी प्रकार की वारदातें किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है. आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र, भूत-प्रेत, ऊपरी बाधा अथवा चमत्कार के नाम पर धन की मांग करने वाले तथाकथित तांत्रिकों, बाबाओं एवं सोशल मीडिया चैनलों के झांसे में न आएं. यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की धोखाधड़ी का प्रयास करता है, तो तत्काल डायल-112 अथवा निकटतम पुलिस थाने को सूचना दें.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम व पते

  • मलकीत उर्फ राकेश शर्मा उर्फ मोहित पुत्र श्रवण सिंह उर्फ नमो शान्त शर्मा, निवासी मोहल्ला चारजान, कस्बा मंडावर, जनपद बिजनौर, उम्र 31 वर्ष, हाल निवासी चन्द्रमणी, देहरादून
  • मोन्टी जोशी पुत्र मुनेश कुमार जोशी, निवासी सब्जी मंडी के पास, थाना पटेलनगर, देहरादून, उम्र 32 वर्ष
  • अर्चना रावत पुत्री स्व. हरीश रावत निवासी ग्राम नवासू, पोस्ट बैजरों, थाना थैलीसैण, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उम्र 31 वर्ष, हाल निवासी तुनुवाला, भद्रकाली, देहरादून.

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